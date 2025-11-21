Carreras de galgos: el antecedente de 2024 que esta semana tuvo una resolución judicial

carreras de galgos 2 Uno de los galgos que fue rescatado en Las Heras el lunes pasado.

En ese lugar había un sector vallado con tela media sombra donde se realizaban carreras de galgos. Incluso se había montado un artefacto con partes de bicicleta y una llanta para abrir las gateras. Tres perros de esta raza fueron rescatados, dos de ellos en el interior de una camioneta de Raúl Murichi que estaba en las inmediaciones.

La causa judicial por la carrera de galgos

Ambos hombres de Rivadavia están imputados por infringir la Ley 27330. El martes, se realizó una audiencia donde los sospechosos tuvieron una suerte dispar en el expediente penal.

Alberto Arce llegó a un acuerdo con el fiscal de Rivadavia Carlos Giuliani para hacer una suspensión del juicio a prueba (probation). De esta forma, quedará sujeto a ciertas reglas durante 1 año para evitar ir a debate y ser sobreseído en la causa. Entre las normas, deberá donar 3 bolsas de 20 kilogramos de alimento para perros a la Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal (AMPARA).

Raúl Murichi no participó del acuerdo y será juzgado. Su defensa sostiene que no participó de la carrera de galgos ya que no había ingresado al lugar en cuestión y que inclusos sus perros eran cachorros, por lo que no estaban en condiciones de correr. Si es inocente o culpable, se definirá en un futuro debate.

carrera galgos detenidos mendoza

Las carreras de galgos en Las Heras

El lunes pasado en las primeras horas de la mañana se realizó un procedimiento que involucró a la Policía Rural, Unidad Investigativa de Las Heras, Unidad Especial de Patrullaje departamental y Cuerpo de Infantería. La ubicación fue en El Algarrobal.

Primero, un dron sobrevoló la zona y confirmó el dato de que en el lugar se estaba realizando una carrera de galgos. Diez personas fueron detenidas en el lugar, entre ellas el dueño y presunto organizador del evento, Sergio Pereyra. También fueron rescatados 9 perros de esa raza, que quedaron unos días alojados en la base de la Policía Rural y ya fueron dados en adopción.

En el procedimiento se secuestraron 4 camionetas, algunas de ellas tenían caniles para trasladar a los animales. También medicamentos que podrían ser utilizados para estimular a los canes. Incluso, papeles que tenían anotado el fixture de las carreras de galgos.

La fiscal Mónica Fernández Poblet imputó a los 10 detenidos y 2 de ellos pasaron a la cárcel. Uno por tener antecedentes penales y otro por ser el organizador de la carrera de galgos.