Los 9 galgos, que fueron rescatados en un gran operativo en El Algarrobal el pasado domingo, quedaron en custodia por parte de la organización no gubernamental Pempa y fueron distribuidos en diferentes hogares, mientras se desarrolla la investigación penal.
Reubicaron en hogares temporales a los 9 galgos que eran explotados en peleas clandestinas
El domingo hubo un operativo en Las Heras, donde detectaron que se promovían las peleas y las apuestas
Los perros eran utilizados para una banda delictiva que organizaba peleas y apuestas en la zona rural de Las Heras. Los animales están en buen estado y podrían ser donados a nuevas familias dentro de pocos meses, de manera definitiva.
El secretario de Pempa, Jerónimo Allende, brindó declaraciones a El Siete y pidió a los televidentes que los mendocinos denuncien más. Allende advirtió que detrás de estas organizaciones hay más delitos e insistió, "verdaderamente son una mafia".
"Los perros pedían libertad, ahora dejarán de ser usados como objetos"
Allende comentó que fue muy dramático ver cómo los perros eran utilizados para las peleas e incluso se usaban drogas para estimularles una mayor fuerza y rendimiento en las competencias.
"En los ojos de los animales se podía ver que lo que querían era libertad", sostuvo en Noticiero Central. Otro de los detalles que trascendieron es que los canes son todos cachorros y no estaba esterilizados.
"Por una cuestión del temperamento del animal se los separó en distintas viviendas. Su residencia será temporal hasta que la Justicia resuelva sobre la situación de unas 9 personas que están detenidas.
Un operativo histórico
El proteccionista de animales felicitó a las autoridades de la Policía Rural, como las distintas áreas que intervinieron.
"Fue un procedimiento histórico para la persecución de este tipo de delitos" y no hay antecedentes de tantos involucrados. Algunos escaparon durante los allanamientos.
Durante la intervención la Policía incautó 4 vehículos que habrían sido utilizados para el traslado de los animales, además de 9 perros galgos que se encontraban en el predio, 5 caniles, 2 gateras y 1 arma de fabricación casera junto a varios cartuchos.