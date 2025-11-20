Reubicaron en hogares temporales a los 9 galgos que eran explotados en peleas clandestinas

camioneta secuestrada carrera de galgos Los 9 galgos vivirán en casas de familia mientras prosigue la investigación penal.

"Los perros pedían libertad, ahora dejarán de ser usados como objetos"

Allende comentó que fue muy dramático ver cómo los perros eran utilizados para las peleas e incluso se usaban drogas para estimularles una mayor fuerza y rendimiento en las competencias.

"En los ojos de los animales se podía ver que lo que querían era libertad", sostuvo en Noticiero Central. Otro de los detalles que trascendieron es que los canes son todos cachorros y no estaba esterilizados.

"Por una cuestión del temperamento del animal se los separó en distintas viviendas. Su residencia será temporal hasta que la Justicia resuelva sobre la situación de unas 9 personas que están detenidas.

carrera galgos detenidos mendoza

Un operativo histórico

El proteccionista de animales felicitó a las autoridades de la Policía Rural, como las distintas áreas que intervinieron.

"Fue un procedimiento histórico para la persecución de este tipo de delitos" y no hay antecedentes de tantos involucrados. Algunos escaparon durante los allanamientos.

Durante la intervención la Policía incautó 4 vehículos que habrían sido utilizados para el traslado de los animales, además de 9 perros galgos que se encontraban en el predio, 5 caniles, 2 gateras y 1 arma de fabricación casera junto a varios cartuchos.