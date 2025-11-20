Pocos lo saben: cada cuántos días debes limpiar las hojas de la sansevieria o lengua de suegra

En consecuencia, la sugerencia pasará por limpiar las hojas de la sansevieria cada 14 días, independientemente de la cantidad de polvo que tenga acumulada. Si lo haces con frecuencia, dañarás el ejemplar más allá de que sus hojas se vean impecables.

En cuanto a los ingredientes que podemos utilizar para esta tarea de jardinería, el agua es el método más seguro. Si las hojas están muy sucias, añadir unas gotas de jabón neutro, asegurándonos de enjuagar bien para que no queden restos de este producto.

Otra opción ecológica es acudir a las propiedades del aceite de oliva, usándola en pequeñas cantidades para evitar que quede un exceso de grasa en la superficie. En este sentido, la sugerencia pasa por colocar algunas gotas en un paño y luego limpiar las hojas. Esto, a su vez, creará una capa protectora contra el polvo.

sansevieria lengua de suegra (2) Con estos trucos, la sansevieria se mantendrá en óptimas condiciones.

Más allá del método elegido, es fundamental evitar exponer la planta al sol inmediatamente después de la limpieza. En consecuencia, la maceta con la sansevieria o lengua de suegra tendrá que ubicarse en un lugar de la sala donde reciba muy poca luz, preferentemente indirecta, al menos hasta que las hojas estén totalmente secas.