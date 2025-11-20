China y Estados Unidos son a la vez competidores y socios económicos. Ambos países tienen interdependencia económica, ya que forman parte de un extenso comercio bilateral y mantienen inversiones mutuas. Descubre el país de América Latina que pretende ser socio de Estados Unidos para superar a China en términos de tecnología.

china estados unidos

El país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos para convertirlo en una nueva potencia tecnológica y superar a China

Applied Materials es una empresa multinacional con sede en Estados Unidos. Se especializa en equipos y servicios para la industria de semductores y decidió establecerse en Costa Rica para hacer su su primera operación en América Latina. Esto es porque consideraron que este país ofrece una base sólida para el crecimiento, gracias a una combinación de proximidad geográfica, estabilidad económica, talento calificado y un entorno favorable para la inversión.