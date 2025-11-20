La ciudad de América Latina en la que se cambió la historia del mundo

El 26 y el 27 de julio de 1822 se produjo la llamada Entrevista de Guayaquil. En esa ciudad se conocieron dos de las personas más influyentes de América Latina: José de San Martín y Simón Bolívar.

En el momento del encuentro, Guayaquil era una ciudad importante para ambos, ya que se encontraba siendo disputada por el Perú, donde San Martín había sido nombrado Protector, y la Gran Colombia, liderada por Bolívar, que había llegado a la ciudad antes que el militar argentino.

De ese encuentro no hubo actas oficiales, por lo que siempre ha estado rodeado de misterio. Lo que sí se sabe es que allí se debatió el futuro político de la ciudad de Guayaquil, se definió el apoyo de Bolívar para echar a los realistas que aún estaban en Perú y se debatió si los nuevos estados que declararan la independencia debías ser republicanos o monárquicos constitucionales.

Finalmente, tras ese encuentro en la ciudad de Guayaquil, el prócer argentino decidió su retiro de la campaña militar y de la vida pública, dejando la última parte de la guerra de la Independencia en manos de Simón Bolívar.

bolivar y san martin San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil.

