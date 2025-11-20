Si bien, América Latina y sus países son jóvenes, si se tiene en cuenta los años de existencia de las naciones europeas, esto no significa que no tengan un gran peso en la historia. En este caso, se trata de una ciudad muy conocida, en donde ocurrió un hecho que modificó toda la historia que iba a sucederse después.
La ciudad de América Latina en la que se cambió la historia del mundo
Ni Buenos Aires, ni Medellín. La ciudad de América Latina en donde se cambió la historia del mundo se encuentra en Ecuador y fue Guayaquil. Esta es una de las principales ciudades de América del Sur y supo albergar en 1822 un hecho que modificó todo lo que ocurriría en el futuro.
El 26 y el 27 de julio de 1822 se produjo la llamada Entrevista de Guayaquil. En esa ciudad se conocieron dos de las personas más influyentes de América Latina: José de San Martín y Simón Bolívar.
En el momento del encuentro, Guayaquil era una ciudad importante para ambos, ya que se encontraba siendo disputada por el Perú, donde San Martín había sido nombrado Protector, y la Gran Colombia, liderada por Bolívar, que había llegado a la ciudad antes que el militar argentino.
De ese encuentro no hubo actas oficiales, por lo que siempre ha estado rodeado de misterio. Lo que sí se sabe es que allí se debatió el futuro político de la ciudad de Guayaquil, se definió el apoyo de Bolívar para echar a los realistas que aún estaban en Perú y se debatió si los nuevos estados que declararan la independencia debías ser republicanos o monárquicos constitucionales.
Finalmente, tras ese encuentro en la ciudad de Guayaquil, el prócer argentino decidió su retiro de la campaña militar y de la vida pública, dejando la última parte de la guerra de la Independencia en manos de Simón Bolívar.
Características actuales de la ciudad de Guayaquil
- La ciudad de Guayaquil es conocida como la "Perla del Pacífico".
- Guayaquil está rodeado por importantes cuerpos de agua y por la cordillera.
- Esta ciudad de América Latina se caracteriza por su clima tropical cálido y húmedo.
- Es la ciudad más poblada de Ecuador con 2,9 millones de personas.
- Entre los principales atractivos que tiene esta ciudad de América Latina se encuentran el Malecón Simón Bolívar, que reúne jardines, museos y monumentos, el cerro Santa Ana y Barrio Las Peñas, Parque Seminario, La Perla y la Isla Santay.