El país de América Latina al que Estados Unidos busca proteger de la influencia de China

Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado un importante interés en reforzar sus relaciones con otros países de América Latina para limitar la influencia de China. Es así que congresistas estadounidenses han presentado un proyecto de ley que facilita la inversión y promueve la adhesión de países latinoamericanos al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con el objetivo de contrarrestar la presencia china y disminuir la migración.

La creciente influencia de China en otros países de América Latina

Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado preocupación por la creciente influencia de China en otros países de América Latina. En marzo de 2024, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China, siguiendo los pasos de:

El Salvador

Nicaragua

República Dominicana

Esta tendencia ha generado inquietud en Washington, que busca contrarrestar la expansión diplomática y económica de China en la región de América Latina.

Los intereses que genera esta región de América Latina

El canal de Panamá es esencial para el mundo y para América Latina por: