El país de América Latina al que Estados Unidos busca proteger de la influencia de China

Estados Unidos y China son las dos naciones reconocidas por todo el mundo como las potencias que dirigen la economía global. Pero, en esa competencia por la hegemonia mundial, hay países que quedan en el medio, como le ocurre a un país de América Latina, que resulta ser crucial por su punto estratégico.
Un punto en el que siempre Estados Unidos y China siempre están en puja es por el comercio bilateral y las inversiones mutuas. Estas les sirven a ambos país para mantener un complicado equilibrio de cooperación y rivalidad que no solo redefine sus economías, sino que también impacta constantemente el panorama económico mundial. Te contamos sobre el país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos por crear lazos más duraderos con el país de oriente.
América Latina: el país al que Estados Unidos busca proteger de la influencia de China
Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la creciente influencia de China en América Latina y ha tomado varias medidas para contrarrestarla en varios países de la región. Un ejemplo destacado es Panamá, donde el presidente Donald Trump ha manifestado inquietudes.
Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado un importante interés en reforzar sus relaciones con otros países de América Latina para limitar la influencia de China. Es así que congresistas estadounidenses han presentado un proyecto de ley que facilita la inversión y promueve la adhesión de países latinoamericanos al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con el objetivo de contrarrestar la presencia china y disminuir la migración.
La creciente influencia de China en otros países de América Latina
Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado preocupación por la creciente influencia de China en otros países de América Latina. En marzo de 2024, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China, siguiendo los pasos de:
- El Salvador
- Nicaragua
- República Dominicana
Esta tendencia ha generado inquietud en Washington, que busca contrarrestar la expansión diplomática y económica de China en la región de América Latina.
Los intereses que genera esta región de América Latina
El canal de Panamá es esencial para el mundo y para América Latina por:
- Ahorro de tiempo y costos en el comercio: el Canal de Panamá facilita el tránsito marítimo entre las costas este y oeste de Estados Unidos, evitando el largo viaje alrededor del cabo de Hornos, lo que ahorra miles de kilómetros y varios meses en el transporte de mercancías.
- Importancia estratégica para la defensa: durante la Segunda Guerra Mundial, esta construcción se utilizó como una vía crucial para el movimiento de fuerzas y recursos entre los océanos Atlántico y Pacífico, lo que subraya su relevancia para la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Consolidación como superpotencia tecnológica y de ingeniería: la construcción del canal en 1914 mostró la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo proyectos de gran envergadura y tecnología avanzada.
- Control sobre el comercio internacional: el control del canal permitió a Estados Unidos influir directamente en el comercio global, asegurando el paso seguro de buques comerciales y estratégicos.
- Esta construcción en América Latina es un punto de fricción entre Estados Unidos y Panamá, especialmente con respecto a la soberanía y las condiciones del tratado. En 1999 se llevaron a acuerdos de control compartido y a la eventual transferencia de su administración a Panamá. Sin embargo, ante la importancia estratégica, hoy es una herida abierta.