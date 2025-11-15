Cuál es el país de América Latina que está en la mira militar de Estados Unidos: estrategia contra China

Según el gobierno de Panamá, el objetivo de este proyecto es una simulación de amenazas y actos hostiles, asimétricos, terrestres, marítimos, aéreos o cibernéticos. Este ejercicio entre Estados Unidos y este país de América Latina permite a ambos países colaborar para fortalecer sus relaciones en materia de seguridad, asistencia humanitaria y logística.

América Latina: la protección de Estados Unidos ante la amenaza China

Lo cierto es que la ejecución, que solo dura una semana y media o dos semanas, requiere un año entero de planificación. Este proyecto entre Estados Unidos y panamá cuenta con tres fases:

En la fase 0, el objetivo principal es fomentar la cooperación mediante la ejecución de programas y proyectos de bienestar social y ayuda humanitaria para este país de América Latina

La fase I está dedicada a operaciones simuladas enfocadas en la protección y seguridad del Canal de Panamá

La fase II contempla operaciones conjuntas entre Panamax Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Galeón, con el propósito de fortalecer la defensa del Canal de Panamá

Este año por primera en 18 años desde que se realiza este proyecto, una mujer en ocupar el puesto de jefa y comandante de este ejercicio de la Fuerza Pública de Panamá.

Esta construcción en América Latina es un punto de fricción entre Estados Unidos y Panamá, especialmente con respecto a la soberanía y las condiciones del tratado. En 1999 se llevaron a acuerdos de control compartido y a la eventual transferencia de su administración a Panamá. Sin embargo, ante la importancia estratégica, hoy es una herida abierta.

Cuáles son los intereses sobre esta región de América Latina

El canal de Panamá es esencial para el mundo y para América Latina por: