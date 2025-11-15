Alerta amarilla por viento, rayos y granizo: a dónde y cuándo se espera la tormenta

Según el pronóstico extendido del SMN, este sábado 15 existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche. No se trata de un evento de gravedad ni de un fenómeno que requiera medidas especiales, pero sí de una inestabilidad puntual dentro de un período mayormente estable.

El panorama para los próximos días muestra una continuidad de días de sol, con máximas que oscilarán entre los 28 y 31 grados, valores propios de noviembre. Para el domingo, lunes y el resto de la semana, las probabilidades de tormentas son prácticamente nulas, acompañadas por mínimas frescas y noches mayormente despejadas.

Pronóstico extendido 15 de noviembre Para este sábado, el pronóstico meteorológico indica inestabilidad en el Gran Mendoza, pero no rige ninguna alerta climática.

Por qué la alerta por granizo está en el Este

Tal y como se explica en los portales climáticos, esto se debe a que la distribución de la inestabilidad responde a condiciones atmosféricas que favorecen el desarrollo de tormentas en el sector Este, donde la humedad y la circulación del viento suelen generar las condiciones para que se produzcan este tipo de eventos climáticos.

El Gran Mendoza queda, por el momento, fuera del aviso de precaución por granizo y solo se esperan chaparrones aislados este sábado.