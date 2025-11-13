El pronóstico para Mendoza anticipó un fin de semana marcado por lluvias, granizo y descenso de la temperatura

Máx.: 31°C | Mín.: 16°C

Para el sábado, se espera un día de nubosidad variable y tormentas aisladas, con leve ascenso de la temperatura.

Se prevé zonda en precordillera y Malargüe, además de vientos algo fuertes del sur por la tarde.

Probabilidad de granizo y nevadas en cordillera.

Hacia la noche ingresará un frente frío.

Máx.: 32°C | Mín.: 16°C

granizo mano

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El domingo se anunció un día nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur.

Se esperan lluvias aisladas y nevadas en cordillera.

Máx.: 25°C | Mín.: 17°C

Lunes | 17-11-2025

Cielo algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

En cordillera: parcialmente nublado.

Máx.: 33°C | Mín.: 13°C