Los días de calor agobiante y húmedo fueron la tendencia esta semana con el pronóstico de tormentas con caída de granizo y fuertes precipitaciones, como se dan estos días de anticipo del verano. Así estará todo el fin de semana y el domingo será el día más frío con una máxima de 25°C.
El pronóstico para Mendoza anticipó un fin de semana marcado por lluvias, granizo y descenso de la temperatura
El sábado por la noche ingresa un frente frío que hará bajar fuertemente las máximas
El pronóstico del tiempo anticipó para este viernes nubosidad variable, con tormentas aisladas y poco cambio en la temperatura. Posibles tormentas con granizo.
En cordillera, se esperan nevadas.
Máx.: 31°C | Mín.: 16°C
Para el sábado, se espera un día de nubosidad variable y tormentas aisladas, con leve ascenso de la temperatura.
Se prevé zonda en precordillera y Malargüe, además de vientos algo fuertes del sur por la tarde.
Probabilidad de granizo y nevadas en cordillera.
Hacia la noche ingresará un frente frío.
Máx.: 32°C | Mín.: 16°C
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
El domingo se anunció un día nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur.
Se esperan lluvias aisladas y nevadas en cordillera.
Máx.: 25°C | Mín.: 17°C
Lunes | 17-11-2025
Cielo algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
En cordillera: parcialmente nublado.
Máx.: 33°C | Mín.: 13°C