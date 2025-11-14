Granizo, rayos y ráfagas de 90 km/h: a qué hora y en donde se espera la tormenta en Mendoza

Esta alerta rige para los siguientes departamentos:

Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato - General Alvear - Zona baja de San Rafael.

En tanto, para horas de la noche se espera que haya tormentas aisladas de variada intensidad con las mismas características, aunque con ráfagas de 70 kilómetros por hora y para los mismos departamentos.

pronostico del tiempo

Pronóstico del tiempo para Mendoza durante el fin de semana

En cuanto al fin de semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional señala que el sábado la temperatura puede ascender hasta los 31 grados, mientras que el día domingo bajará y se mantendrá cerca de los 25. Sin embargo, para la semana que viene sí se ha pronosticado días de mucho calor, siendo el martes el día en que la temperatura será más elevada.