Granizo, rayos y ráfagas de 90 km/h: a qué hora y en donde se espera la tormenta en Mendoza

Granizo, tormenta eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. El pronóstico del tiempo en Mendoza depara que este viernes 14 de noviembre puede ser casi apocalíptico en algunos departamentos.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de Mendoza estará bajo alerta amarilla y naranja a raíz de lo que podría ocurrir en la tarde y la noche de este viernes.
Tormentas, granizo y viento en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes
El pronóstico del tiempo del SMN, brinda dos alertas para Mendoza. En el caso de la alerta naranja, esta rige para horas de la tarde e indica que se esperan tormentas aisladas fuertes a severas, acompañadas de precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diferente tamaño, mucha actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.
Esta alerta rige para los siguientes departamentos:
Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
En tanto, para horas de la noche se espera que haya tormentas aisladas de variada intensidad con las mismas características, aunque con ráfagas de 70 kilómetros por hora y para los mismos departamentos.
Pronóstico del tiempo para Mendoza durante el fin de semana
En cuanto al fin de semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional señala que el sábado la temperatura puede ascender hasta los 31 grados, mientras que el día domingo bajará y se mantendrá cerca de los 25. Sin embargo, para la semana que viene sí se ha pronosticado días de mucho calor, siendo el martes el día en que la temperatura será más elevada.