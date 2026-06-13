Si ves polillas merodeando por tu casa no es por mala suerte, te contamos qué significa y por qué es bueno

Ver una polilla dando vueltas cerca de tu casa, ya sea cerca o en el jardín, no es casualidad. Estos moluscos actúan como termómetros ecológicos, su presencia ofrece pistas sobre la salud del entorno y, además, tiene lecturas simbólicas muy favorables según tradiciones energéticas como el feng shui.
Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.
¿Qué significa la polilla desde el feng shui?
Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una polilla cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente:
- Las polillas simbolizan la transformación, la fe y el viaje instintivo a tu verdad interior.
- Quieren ayudarte en la búsqueda de tu luz interior y en tu capacidad de navegar en la oscuridad guiándote por la intuición en lugar de la vista.
- Representa la atracción inconsciente hacia el autoconocimiento, incluso cuando el camino no está claro.
- Las polillas son mensajeras entre mundos, son almas de los muertos que visitan a sus seres queridos.
- En la mitología celta estos insectos guían las almas.
- En cambio, en el simbolismo hindú simbolizan la atracción del alma hacia la verdad divina.
- Cuando las ves, te revelan la necesidad de un cambio personal y de un renacimiento.
- Las polillas blancas suelen indicar mensajes de los ancestros o los ángeles.
- Las polillas marrones representan la conexión con la tierra y la sabiduría terrenal.
Qué significa que una polilla ronde por tu casa
Cuando una polilla elige visitar tu casa, es por el almacenamiento inadecuado en su interior. Tanto en la despensa como en la alacena, dejar alimentos o prendas de ropa sin protección hermética crea las condiciones exactas que estas polillas necesitan para instalarse y reproducirse. Algunas llegan atraídas por la harina, el arroz, la pasta, las legumbres o los cereales almacenados en recipientes abiertos o en bolsas sin cerrar.
Además, si tenés armarios oscuros, poco ventilados y con prendas sin protección, será el refugio ideal para que las polillas puedan reproducirse.