Si ves polillas merodeando por tu casa no es por mala suerte, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué significa la polilla desde el feng shui?

polilla blanca y marron, casa, significado Cuando una polilla aparece en tu vida, es un recordatorio espiritual para que confíes en tu intuición, aceptes los cambios necesarios y tengas fe en que tu crecimiento. Foto Canva

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una polilla cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: