La polilla más grande del mundo: ¿Cuál es, cuánto pesa y de dónde proviene?

Uno de los rasgos más sorprendentes de esta especie es su envergadura alar, que puede superar los 15 centímetros, convirtiéndola en una de las más grandes dentro del orden Lepidoptera. Su tamaño puede llegar a confundirse con el de una pequeña ave nocturna.

El cuerpo de la Saturnia pyri también es notable, con un grosor robusto cubierto por una densa pilosidad que le brinda un aspecto aterciopelado. Aunque imponente, es completamente inofensiva para el ser humano.

Características que la hacen una polilla única

Además de su tamaño, esta polilla se distingue por su apariencia. Presenta alas de color marrón grisáceo con patrones llamativos que incluyen falsos ojos u ocelos en cada ala. Estos ojos sirven como mecanismo de defensa, ya que al desplegar las alas, simulan la mirada de un depredador, como un búho, espantando a potenciales amenazas. Sus características más peculiares son:

Nombre científico: Saturnia pyri.

Envergadura alar: entre 10 y 16 centímetros.

Polilla Saturnia pyri. (2) Alcanza hasta 16 centímetros de envergadura alar. Es decir, si se extiende completamente, esta polilla mide casi lo mismo que una hoja A5.

Distribución: Europa, norte de África y Asia occidental.

Coloración: alas marrón oscuro con dibujos de “ojos” en cada una de ellas.

Reproducción: la hembra libera feromonas para atraer al macho, que tiene grandes antenas para detectarlas. Los machos, en cambio, pueden detectar a una hembra desde kilómetros de distancia gracias a sus antenas, que tienen una forma muy ramificada y sensible a las feromonas.

Estado de conservación: no se encuentra en peligro, pero su presencia se ha reducido en ciertas zonas por la pérdida de sus hábitats naturales.

No se alimenta en su etapa adulta: al igual que muchas otras polillas gigantes, la Saturnia pyri no tiene aparato bucal funcional en su fase adulta. Vive solo unos días, tiempo durante el cual su único propósito es reproducirse.

Es nocturna: tiene hábitos crepusculares y nocturnos, siendo más activa durante las noches templadas de primavera.

Fase larval llamativa: sus orugas también son grandes y de color verde brillante, con protuberancias azuladas que le dan un aspecto curioso e incluso decorativo.