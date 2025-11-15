La desazón de Alejandro Chapini y de todo Godoy Cruz tras el descenso

La tristeza inundó a la dirigencia tombina y a toda la gente que sigue al Expreso, que es mucha. Al volante Facundo Altamira también se lo vio llorando y abrazado a sus familiares tras el partido.
Si bien el Tomba hacía rato que no jugaba bien y que no podía ganar, tras la pérdida de la categoría el máximo dirigente dialogó con sus pares de la comisión directiva y recibió consuelo tras el difícil momento.
El descenso no es la muerte, pero algunas personas viven este tipo de hechos de esa manera.
La dirifencia del Expreso tuvo el acierto de que el equipo volviera al Gambarte, algo que puso felices a los hinchas. El Tomba invirtió mucho dinero y tiempo en concretae la vuelta a su estadio. Pero llamativamente desde que volvió a su casa no pudo ganar.
Tal vez el hecho de jugar la Copa Sudamericana y de descuidar el torneo local, eso hizo que el Expreso se condenara a jugar la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, pero eso es motivo de un análisis profundo de la dirigencia.
El Tomba tendrá que barajar y dar de nuevo para volver a estar en Primera. Y seguramente pronto lo volverá a concretar.