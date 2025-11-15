La desazón de Alejandro Chapini y de todo Godoy Cruz tras el descenso

Embed

El descenso no es la muerte, pero algunas personas viven este tipo de hechos de esa manera.

godoy-cruz-descenso El Tomba bajó a la Primera Nacional tras 17 años. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La dirifencia del Expreso tuvo el acierto de que el equipo volviera al Gambarte, algo que puso felices a los hinchas. El Tomba invirtió mucho dinero y tiempo en concretae la vuelta a su estadio. Pero llamativamente desde que volvió a su casa no pudo ganar.

Tal vez el hecho de jugar la Copa Sudamericana y de descuidar el torneo local, eso hizo que el Expreso se condenara a jugar la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, pero eso es motivo de un análisis profundo de la dirigencia.

El Tomba tendrá que barajar y dar de nuevo para volver a estar en Primera. Y seguramente pronto lo volverá a concretar.