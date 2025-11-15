Inicio Ovación Fuera de Juego Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Un dolor grande

La desazón de Alejandro Chapini y de todo Godoy Cruz tras el descenso

El presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini, se mostró muy compungido tras el descenso del Expreso a la Primera Nacional

Por UNO
Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini, se mostró muy mal y llorando tras el descenso del Expreso a la Primera Nacional. Un video lo mostró compungido y abrazándose con sus allegados tras el empate 1 a 1 con Deportivo Riestra de este sábado en el estadio Feliciano Gambarte.

La tristeza inundó a la dirigencia tombina y a toda la gente que sigue al Expreso, que es mucha. Al volante Facundo Altamira también se lo vio llorando y abrazado a sus familiares tras el partido.

Los hinchas tombinos están consternados.

Si bien el Tomba hacía rato que no jugaba bien y que no podía ganar, tras la pérdida de la categoría el máximo dirigente dialogó con sus pares de la comisión directiva y recibió consuelo tras el difícil momento.

El descenso no es la muerte, pero algunas personas viven este tipo de hechos de esa manera.

El Tomba bajó a la Primera Nacional tras 17 años.

La dirifencia del Expreso tuvo el acierto de que el equipo volviera al Gambarte, algo que puso felices a los hinchas. El Tomba invirtió mucho dinero y tiempo en concretae la vuelta a su estadio. Pero llamativamente desde que volvió a su casa no pudo ganar.

Tal vez el hecho de jugar la Copa Sudamericana y de descuidar el torneo local, eso hizo que el Expreso se condenara a jugar la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, pero eso es motivo de un análisis profundo de la dirigencia.

El Tomba tendrá que barajar y dar de nuevo para volver a estar en Primera. Y seguramente pronto lo volverá a concretar.

