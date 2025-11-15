Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Un mal momento

Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su enojo y tristeza tras el descenso: hubo incidentes

Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza tras el descenso. También hubo reproches para el presidente y vice del Tomba, Alejandro Chapini y José Mansur

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza tras el descenso.

Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza tras el descenso.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza este sábado y desazón tras el descenso a la Primera Nacional. También hubo reproches para el presidente y vice del Tomba, Alejandro Chapini y José Mansur.

Embed

Cuando terminó el partido las cámaras de televisión mostraron las caras de los jugadores, quienes lloraron desconsoladamente. Los futbolistas de Riestra atinaron a consolarlos. Pero en las tribunas la postal fue tremenda, ya que a los seguidores tombinos se los vio muy compungidos y luego se quedaron en el estadio haciendo el duelo, ya que su equipo perdió la categoría tras 17 años.

hinchas-godoy-cruz-1
Hubo hinchas tombinos muy compungidos tras el descenso.

Hubo hinchas tombinos muy compungidos tras el descenso.

También los seguidores del Expreso mostraron su descontento con insultos para los jugadores y debió intervenir la policía en la platea Sur. Hubo momentos complicados, ya que se mezcló la desazón de la pérdida de categoría con la impotencia por no poder ganarle a Riestra.

hinchas-godoy-cruz-2
Hubo incidentes en el Gambarte.

Hubo incidentes en el Gambarte.

El Tomba empató 1 a 1 con Riestra este sábado, pero si ganaba también estaba condenado, ya que en Mar del Plata Aldosivi no debía vencer a San Marín de San Juan para generarle alguna esperanza. Los marplatenses ganaron 3 a 2 y por ello el Expreso y San Martín de San Juan bajaron a la Primera Nacional.

Embed

Hubo desazón en el Gambarte, pero ya seguramente el Bodeguero comenzará a trabajar para volver a Primera en la próxima temporada.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas