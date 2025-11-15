Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su enojo y tristeza tras el descenso: hubo incidentes

Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza este sábado y desazón tras el descenso a la Primera Nacional. También hubo reproches para el presidente y vice del Tomba, Alejandro Chapini y José Mansur.
Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su tristeza este sábado y desazón tras el descenso a la Primera Nacional. También hubo reproches para el presidente y vice del Tomba, Alejandro Chapini y José Mansur.
Cuando terminó el partido las cámaras de televisión mostraron las caras de los jugadores, quienes lloraron desconsoladamente. Los futbolistas de Riestra atinaron a consolarlos. Pero en las tribunas la postal fue tremenda, ya que a los seguidores tombinos se los vio muy compungidos y luego se quedaron en el estadio haciendo el duelo, ya que su equipo perdió la categoría tras 17 años.
También los seguidores del Expreso mostraron su descontento con insultos para los jugadores y debió intervenir la policía en la platea Sur. Hubo momentos complicados, ya que se mezcló la desazón de la pérdida de categoría con la impotencia por no poder ganarle a Riestra.
El Tomba empató 1 a 1 con Riestra este sábado, pero si ganaba también estaba condenado, ya que en Mar del Plata Aldosivi no debía vencer a San Marín de San Juan para generarle alguna esperanza. Los marplatenses ganaron 3 a 2 y por ello el Expreso y San Martín de San Juan bajaron a la Primera Nacional.
Hubo desazón en el Gambarte, pero ya seguramente el Bodeguero comenzará a trabajar para volver a Primera en la próxima temporada.