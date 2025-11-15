Los hinchas de Godoy Cruz mostraron su enojo y tristeza tras el descenso: hubo incidentes

Embed

Cuando terminó el partido las cámaras de televisión mostraron las caras de los jugadores, quienes lloraron desconsoladamente. Los futbolistas de Riestra atinaron a consolarlos. Pero en las tribunas la postal fue tremenda, ya que a los seguidores tombinos se los vio muy compungidos y luego se quedaron en el estadio haciendo el duelo, ya que su equipo perdió la categoría tras 17 años.

hinchas-godoy-cruz-1 Hubo hinchas tombinos muy compungidos tras el descenso. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

También los seguidores del Expreso mostraron su descontento con insultos para los jugadores y debió intervenir la policía en la platea Sur. Hubo momentos complicados, ya que se mezcló la desazón de la pérdida de categoría con la impotencia por no poder ganarle a Riestra.