De Godoy Cruz a dos finales inéditas, el súper sábado para el deporte de Mendoza

Godoy Cruz, a todo o nada

El Tomba tiene una cita crucial en sus aspiraciones de seguir en Primera División. Desde las 17, recibe a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte obligado a ganar y que no triunfe Aldosivi ante San Martín de San Juan en Mar del Plata. Si esa combinación ocurre, jugará un desempate contra el Tiburón o el Verdinegro para salvar la categoría.

Marista busca el Campeonato Nacional de rugby

El Cura tiene una cita con la historia. Newman lo espera en Buenos Aires para definir al mejor del rugby argentino. Marista, campeón del Torneo del Interior, se medirá ante el Cardenal, coronado en la URBA desde las 16.10. Nunca un equipo de Mendoza ha logrado dicha corona, por lo que será un partido inédito para cerrar un semestre donde ya ganó el TDI y el Top 8 Regional.