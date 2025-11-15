El sábado está repleto de acción para el deporte de Mendoza. El menú es bien variado y se extenderá durante una jornada que puede darle a la provincia estrellas en diferentes deportes: Godoy Cruz se juega la permanencia en Primera División de fútbol, habrá dos finales inéditas y cuatro chances de ser campeón continental.
De Godoy Cruz a dos finales inéditas, el súper sábado para el deporte de Mendoza
Día repleto de definiciones para los nuestros: Godoy Cruz juega por la permanencia y hay probabilidad de título en rugby, hockey sobre patines y futsal
Godoy Cruz, a todo o nada
El Tomba tiene una cita crucial en sus aspiraciones de seguir en Primera División. Desde las 17, recibe a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte obligado a ganar y que no triunfe Aldosivi ante San Martín de San Juan en Mar del Plata. Si esa combinación ocurre, jugará un desempate contra el Tiburón o el Verdinegro para salvar la categoría.
Marista busca el Campeonato Nacional de rugby
El Cura tiene una cita con la historia. Newman lo espera en Buenos Aires para definir al mejor del rugby argentino. Marista, campeón del Torneo del Interior, se medirá ante el Cardenal, coronado en la URBA desde las 16.10. Nunca un equipo de Mendoza ha logrado dicha corona, por lo que será un partido inédito para cerrar un semestre donde ya ganó el TDI y el Top 8 Regional.
Don Orione quiere el primer Trofeo de Campeones
En futsal, el Santo va por la primera edición del Trofeo de Campeones masculino, certamen que reúne al mejor equipo de cada provincia. Tras golear a Magallanes de Ushuaia en semifinales, el paso final rumbo a la gloria será Telecentro Tacuarí de Misiones a las 22 en Comodoro Rivadavia.
Cuatro finales en el Panamericano de hockey sobre patines
En San Juan se disputa el Panamericano de hockey sobre patines con cuatro categorías: senior masculina y femenina más sub 19 masculina y femenina. Argentina está en las cuatro finales y se medirá a Chile en todos los encuentros: 11.15 arranca sub 19 de damas, 13.45 jugará la sub 19 masculina, 16.15 senior de damas y 18.45 lo hará senior masculino. Mendoza aportó a cada seleccionado una importante cantidad de jugadores.