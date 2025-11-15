Inicio Futsal Godoy Cruz
De Godoy Cruz a dos finales inéditas, el súper sábado para el deporte de Mendoza

Día repleto de definiciones para los nuestros: Godoy Cruz juega por la permanencia y hay probabilidad de título en rugby, hockey sobre patines y futsal

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo
Godoy Cruz se juega la permanencia.

El sábado está repleto de acción para el deporte de Mendoza. El menú es bien variado y se extenderá durante una jornada que puede darle a la provincia estrellas en diferentes deportes: Godoy Cruz se juega la permanencia en Primera División de fútbol, habrá dos finales inéditas y cuatro chances de ser campeón continental.

Godoy Cruz, a todo o nada

El Tomba tiene una cita crucial en sus aspiraciones de seguir en Primera División. Desde las 17, recibe a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte obligado a ganar y que no triunfe Aldosivi ante San Martín de San Juan en Mar del Plata. Si esa combinación ocurre, jugará un desempate contra el Tiburón o el Verdinegro para salvar la categoría.

godoy cruz 2
Godoy Cruz está obligado a ganar y que no lo haga Aldosivi.

Marista busca el Campeonato Nacional de rugby

El Cura tiene una cita con la historia. Newman lo espera en Buenos Aires para definir al mejor del rugby argentino. Marista, campeón del Torneo del Interior, se medirá ante el Cardenal, coronado en la URBA desde las 16.10. Nunca un equipo de Mendoza ha logrado dicha corona, por lo que será un partido inédito para cerrar un semestre donde ya ganó el TDI y el Top 8 Regional.

marista festejo 14
Tras ganar TDI y Top 8, Marista va por el Nacional de clubes.

Don Orione quiere el primer Trofeo de Campeones

En futsal, el Santo va por la primera edición del Trofeo de Campeones masculino, certamen que reúne al mejor equipo de cada provincia. Tras golear a Magallanes de Ushuaia en semifinales, el paso final rumbo a la gloria será Telecentro Tacuarí de Misiones a las 22 en Comodoro Rivadavia.

futsal (1)
Don Orione quiere la primera edición del Trofeo de Campeones

Cuatro finales en el Panamericano de hockey sobre patines

En San Juan se disputa el Panamericano de hockey sobre patines con cuatro categorías: senior masculina y femenina más sub 19 masculina y femenina. Argentina está en las cuatro finales y se medirá a Chile en todos los encuentros: 11.15 arranca sub 19 de damas, 13.45 jugará la sub 19 masculina, 16.15 senior de damas y 18.45 lo hará senior masculino. Mendoza aportó a cada seleccionado una importante cantidad de jugadores.

seleccion-argentina-hockey-sobre-patines
Argentina puede ganar cuatro títulos continentales.

