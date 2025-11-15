Godoy Cruz, el tesoro de los inocentes

godoy cruz san martin san juan

Godoy Cruz tiene que ganar, sin importar las formas ni los caminos. Un verbo, el de ganar digo, que no sale con frecuencia: un triunfo en el torneo, cuatro en el año y el último allá hace casi dos meses y medio. Otros números y datos que hay que intentar dejar de lado en la estadística.

En ese contexto de tarde borrascosa, ahí estará el hincha de Godoy Cruz, como todo el año. El hincha posta, ese que se bancó la cuota mensual de socio en tiempos bravos para juntar el mango, el que se escapó del laburo para llegar a la cancha un lunes a las 5 de la tarde, el que pintó la cancha al rayo del sol, el que bancó en todo momento de una campaña fulera y el que sigue garpando la cuota de los viajes de Copa Sudamericana con Ahora 12.

Para ese hincha que sigue sin conciliar el sueño hace un semestre, hoy no es un sábado más. Por eso no le habla a su esposa apenas despierto ni aparece en el grupo de WhatsApp de los amigos del barrio para anotarse en el asado. Apenas se toma unos mates en la mañana mientras mira la hora en su celular cada cinco minutos, queriendo que por fin sea la tarde (¡y no tan tarde!).

Deportivo Riestra lo espera. Si gana, y la radio trae desde Minella buenas noticias, habrá desahogo y llanto contenido, sino, las lágrimas también estarán en la tribuna, en ese lugar que un futbolero habita en las buenas y no abandona en las malas. A fin de cuentas, Godoy Cruz seguirá siendo el tesoro de los inocentes, esos que siempre estarán ahí, categoría al margen.

Los enfrentamientos entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra

El último enfrentamiento fue en el Torneo Apertura, donde Godoy Cruz perdió 3 a 0 de visitante. El cotejo se jugó el pasado 2 de mayo.

La última vez que jugaron en Mendoza ganó Godoy Cruz 4 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas, en un partido correspondiente a la 11ma. fecha de la Liga Profesional 2024. El partido se disputó el 19 de agosto de 2024 y los goles los marcaron Daniel Barrea (2), Salomón Rodríguez y Facundo Altamira.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Cristian Paz, Miguel Barbieri, Caro Torres y Juan Cruz Randazzo; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Pedro Ramírez; Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora: 17.

TV: TNT Sports Premium.