Independiente Rivadavia: Alfredo Berti diagrama el once para visitar a Defensa y Justicia

La probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández; Fabrizio Sartori Prieto y Sebastián Villa serían los once titulares.

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia repetiría la misma formación que viene de igualar de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gargantini. El plantel viajará a Buenos Aires este domingo para esperar su último partido del certamen, tras este partido seguirán entrenando hasta el próximo 5 de diciembre y luego quedará licenciado.

En los 15 partidos que la Lepra ha disputado en este certamen, acumula 13 puntos en el Grupo A, se ubica en el puesto 15 con dos triunfos, siete empates y seis derrotas.

Fiesta de Independiente Rivadavia.

Día, horario y venta de entradas de la gran fiesta de Independiente Rivadavia

El histórico festejo de Independiente Rivadavia para celebrar la obtención de la Copa Argentina será el próximo jueves 20 de noviembre, de 20 a 1.30, con ingreso al estadio por Avenida Las Tipas y las entradas se podrán adquirir a través de GlobalFan (ex AccessFan) a un valor de $10.000 para los socios y $30.000 para los no socios, incluyendo una bebida.

El evento se realizará en el Gargantini, estarán presentes los campeones, habrán sorteos durante toda la noche para celebrar este momento histórico que vive Independiente Rivadavia con la obtención de la Copa Argentina.