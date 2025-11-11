Cómo será el festejo de Independiente Rivadavia, con sus hinchas, por la obtención de la Copa Argentina

La dirigencia azul planea una gran fiesta en el estadio Bautista Gargantini para que sus socios e hinchas puedan celebrar la primera estrella oficial del club en Primera División.

Embed - Los festejos de la Lepra

Aunque no hay muchos detalles la idea de los organizadores es que el valor de las entradas sea accesible para que todos puedan disfrutar de un show musical, food trucks y otras sorpresas, en una noche que sin dudas será especial para todos los fanáticos de la Lepra.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

El plantel de Independiente Rivadavia cerrará la temporada el fin de semana jugando como visitante frente a Defensa y Justicia para luego de unos días iniciar unas merecidas vacaciones.

Ese período de descanso para jugadores y cuerpo técnico servirá para planificar un 2026 intenso en el que la Lepra tendrá que afrontar los torneos Apertura y Clausura, la defensa del título de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina ante el campeón del Trofeo de Campeones y la Copa Libertadores.