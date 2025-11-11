Cómo será el festejo de Independiente Rivadavia, con sus hinchas, por la obtención de la Copa Argentina

El propio presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, anunció que el próximo miércoles 19 de noviembre habrá una gran fiesta para celebrar el título de la Copa Argentina.
El anuncio fue en la previa del encuentro frente a Central Córdoba en el que los azules disputaron su último partido de la temporada en condición de local.
"Vamos a estar la semana que viene, el miércoles 19, en este estadio celebrando el campeonato, estamos armando el festejo así que si Dios quiere lo vamos a anunciar para todos los socios de Independiente que puedan estar con los jugadores, que puedan sacarse fotos con la copa, con nuestro querido duende", dijo Vila a Diario UNO.
La dirigencia azul planea una gran fiesta en el estadio Bautista Gargantini para que sus socios e hinchas puedan celebrar la primera estrella oficial del club en Primera División.
Aunque no hay muchos detalles la idea de los organizadores es que el valor de las entradas sea accesible para que todos puedan disfrutar de un show musical, food trucks y otras sorpresas, en una noche que sin dudas será especial para todos los fanáticos de la Lepra.
El plantel de Independiente Rivadavia cerrará la temporada el fin de semana jugando como visitante frente a Defensa y Justicia para luego de unos días iniciar unas merecidas vacaciones.
Ese período de descanso para jugadores y cuerpo técnico servirá para planificar un 2026 intenso en el que la Lepra tendrá que afrontar los torneos Apertura y Clausura, la defensa del título de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina ante el campeón del Trofeo de Campeones y la Copa Libertadores.