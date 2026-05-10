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El Aston Villa de Dibu Martínez y Buendía igualó y no pudo sellar el pasaje a la Champions League

Por la fecha 36ª de la Premier League, Aston Villa igualó con el descendido Burnley. Dibu Martínez asistió en el segundo gol y Buendía ingresó en el complemento

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Dibu Martínez, además de atajar, sumó una asistencia en el segundo gol del Aston Villa contra Burnley, por la Premier League

El Dibu Martínez, además de atajar, sumó una asistencia en el segundo gol del Aston Villa contra Burnley, por la Premier League

El Aston Villa que buscaba sacarle este domingo más ventaja al Bournemouth en la lucha por la última plaza para la Champions League, se tuvo que conformar con un empate 2 a 2 de visitante con el ya descendido Burnley en el estadio Turf Moore, de Lancashire.

Los goles del encuentro por la 36ª fecha de la Premier League fueron anotados por Jaidon Anthony, a los 8 minutos para el Burnley; e igualó Ross Barkley a los 42'. En el complemento Ollie Watkins (56') puso en ventaja a la visita, con asistencia del Dibu Martínez; pero dos minutos después (58') Zian Fleming puso en empate definitivo.

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Emiliano Dibu Mart&iacute;nez celebra el segundo gol del Aston Villa, anotado por Watkins con una asistencia suya.

Emiliano Dibu Martínez celebra el segundo gol del Aston Villa, anotado por Watkins con una asistencia suya.

El partido de ida y vuelta, con muchas oportunidades, en espacial en los últimos diez minutos, aunque ya en tiempo de descuento el Aston Villa pareció conformarse con la igualdad y cerró el partido.

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Un duelo parejo entre Aston Villa y Burnley

Dibu Martínez tuvo buenas intervenciones, además de haber habilitado a Watkins para el 2 a 1 parcial; y sacó adelante el resultado frente al combativo equipo local. Por su parte, Emiliano Buendía ingresó a los 74' por Lindelof y se mostró dinámico y con algunas llegadas, definidas apresuradamente y que no inquietaron mucho al portero Max Weiß.

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De esta forma los Villeros, dirigidos por el español Unai Emery, suma 59 unidades y se aferra al quinto puesto, que otorga la última plaza a la UEFA Champions League. Esta posiciones se la disputa el Bournemouth, con 55 unidades, en igual cantidad de partidos, y que viene de ganarle el sábado por 1 a 0 al Fulham, con gol del brasileño Rayan.

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