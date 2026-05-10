El Aston Villa de Dibu Martínez y Buendía igualó y no pudo sellar el pasaje a la Champions League

El partido de ida y vuelta, con muchas oportunidades, en espacial en los últimos diez minutos, aunque ya en tiempo de descuento el Aston Villa pareció conformarse con la igualdad y cerró el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/2053489372616425842&partner=&hide_thread=false A point at Turf Moor. pic.twitter.com/BoxE6TgKvF — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 10, 2026

Un duelo parejo entre Aston Villa y Burnley

Dibu Martínez tuvo buenas intervenciones, además de haber habilitado a Watkins para el 2 a 1 parcial; y sacó adelante el resultado frente al combativo equipo local. Por su parte, Emiliano Buendía ingresó a los 74' por Lindelof y se mostró dinámico y con algunas llegadas, definidas apresuradamente y que no inquietaron mucho al portero Max Weiß.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2053480655594434640&partner=&hide_thread=false ASISTENCIA DEL DIBU MARTÍNEZ EN EL GOL DE ASTON VILLA. pic.twitter.com/mdJREO1mFs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2026

De esta forma los Villeros, dirigidos por el español Unai Emery, suma 59 unidades y se aferra al quinto puesto, que otorga la última plaza a la UEFA Champions League. Esta posiciones se la disputa el Bournemouth, con 55 unidades, en igual cantidad de partidos, y que viene de ganarle el sábado por 1 a 0 al Fulham, con gol del brasileño Rayan.