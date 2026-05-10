El Aston Villa que buscaba sacarle este domingo más ventaja al Bournemouth en la lucha por la última plaza para la Champions League, se tuvo que conformar con un empate 2 a 2 de visitante con el ya descendido Burnley en el estadio Turf Moore, de Lancashire.
El Aston Villa de Dibu Martínez y Buendía igualó y no pudo sellar el pasaje a la Champions League
Por la fecha 36ª de la Premier League, Aston Villa igualó con el descendido Burnley. Dibu Martínez asistió en el segundo gol y Buendía ingresó en el complemento
Los goles del encuentro por la 36ª fecha de la Premier League fueron anotados por Jaidon Anthony, a los 8 minutos para el Burnley; e igualó Ross Barkley a los 42'. En el complemento Ollie Watkins (56') puso en ventaja a la visita, con asistencia del Dibu Martínez; pero dos minutos después (58') Zian Fleming puso en empate definitivo.
El partido de ida y vuelta, con muchas oportunidades, en espacial en los últimos diez minutos, aunque ya en tiempo de descuento el Aston Villa pareció conformarse con la igualdad y cerró el partido.
Un duelo parejo entre Aston Villa y Burnley
Dibu Martínez tuvo buenas intervenciones, además de haber habilitado a Watkins para el 2 a 1 parcial; y sacó adelante el resultado frente al combativo equipo local. Por su parte, Emiliano Buendía ingresó a los 74' por Lindelof y se mostró dinámico y con algunas llegadas, definidas apresuradamente y que no inquietaron mucho al portero Max Weiß.
De esta forma los Villeros, dirigidos por el español Unai Emery, suma 59 unidades y se aferra al quinto puesto, que otorga la última plaza a la UEFA Champions League. Esta posiciones se la disputa el Bournemouth, con 55 unidades, en igual cantidad de partidos, y que viene de ganarle el sábado por 1 a 0 al Fulham, con gol del brasileño Rayan.