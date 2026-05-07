Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares, goleó 4-0 en el duelo de equipos ingleses al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League, donde se enfrentará con el Friburgo de Alemania.
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, jugará una final europea después de 44 años
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares, goleó al Nottingham Forest y se metió en la final de la Europa League.
Los autores de los goles fueron el inglés Ollie Watkins, el propio Buendía y el escocés John McGinn, este último por duplicado.
La de Estambul el próximo miércoles 20 de mayo será la primera final de Europa League para el Aston Villa y la sexta para el DT francés Unai Emery, quien ya fue campeón 4 veces.
Además, el Aston Villa volverá a disputar una final internacional luego de 44 años, cuando conquistó la Copa de Europa y la Supercopa de Europa de 1982.
Dibu Martínez podría alcanzar otro título justo antes del Mundial 2026 y siendo figura ya que logró mantener la valla invicta en 5 de los 10 partidos que disputó en la Europa League.
Rayo Vallecano y Crystal Palace, finalistas de la Conference League
Rayo Vallecano, con Augusto Batalla como figura al atajar un penal, le ganó como visitante 1 a 0 al Racing de Estrasburgo de Valentín Barco, repitió el resultado de la ida y avanzó a la final de la Conference League donde irá en busca de su primer título internacional.
Su rival en la definición del próximo 27 de mayo en Leipzig, Alemania, será el Crystal Palace de Inglaterra que se impuso 2 a 1 a Shakhtar Donetsk de Ucrania, vencedor y cerró un global de 5-2-