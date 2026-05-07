Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, jugará una final europea después de 44 años

La de Estambul el próximo miércoles 20 de mayo será la primera final de Europa League para el Aston Villa y la sexta para el DT francés Unai Emery, quien ya fue campeón 4 veces.

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Además, el Aston Villa volverá a disputar una final internacional luego de 44 años, cuando conquistó la Copa de Europa y la Supercopa de Europa de 1982.

Dibu Martínez podría alcanzar otro título justo antes del Mundial 2026 y siendo figura ya que logró mantener la valla invicta en 5 de los 10 partidos que disputó en la Europa League.

Rayo Vallecano y Crystal Palace, finalistas de la Conference League

Rayo Vallecano, con Augusto Batalla como figura al atajar un penal, le ganó como visitante 1 a 0 al Racing de Estrasburgo de Valentín Barco, repitió el resultado de la ida y avanzó a la final de la Conference League donde irá en busca de su primer título internacional.

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Su rival en la definición del próximo 27 de mayo en Leipzig, Alemania, será el Crystal Palace de Inglaterra que se impuso 2 a 1 a Shakhtar Donetsk de Ucrania, vencedor y cerró un global de 5-2-