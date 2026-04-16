Aston Villa, con Dibu Martínez y un gol de Buendía, avanzó a semifinales de la Europa League

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Finalmente, Betis, con Valentín Gómez ingresando desde el banco, perdió 4 a 2 de local ante el Braga y quedó eliminado con un global de 5 a 3.

Las semifinales de la Conference League

Racing de Estrasburgo, con Valentín Barco y sin el lesionado Joaquín Panichelli, goleó 4 a 0 al Mainz y con un global de 4 a 2 pasó a semifinales donde se medirá con el Rayo Vallecano que perdía 3 a 0 ante el AEK, pero marcó un gol y con el 1-3 pasó a semifinales.

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Shakhtar Donetsk capitalizó el 3 a 0 de la ida y con el empate 2 a 2 ante el AZ Alkmaar se metió en semifinales donde será rival del Crystal Palace que ganó la serie ante la Fiorentina con un global de 4 a 2 pese a que este jueves cayó en Florencia 2 a 1.