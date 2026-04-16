Aston Villa, con Dibu Martínez y un gol de Buendía, avanzó a semifinales de la Europa League

Aston Villa, con Dibu Martínez de titular y un gol de Emiliano Buendía, goleó al Bologna y se metió en semifinales de la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante del viejo continente.
Aston Villa, con Dibu Martínez de titular y un gol de Emiliano Buendía, goleó al Bologna y se metió en semifinales de la Europa League.
Aston Villa, con Dibu Martínez de titular y un gol de Emiliano Buendía, goleó al Bologna y se metió en semifinales de la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante del viejo continente.
Tras el 3 a 1 en la ida, el conjunto inglés fue contundente y en el primer tiempo sacó una ventaja de 3 a 0 con tantos de Ollie Watkins, Buendía y Morgan Rogers, quien desperdició un penal que podría haber aumentado el marcador. Finalmente, Ezri Konsa marcó el 4 a 0 definitivo que cerró un global de 7 a 1 ante un Bologna que tuvo a Santiago Castro de titular.
Nottingham Forest le ganó 1 a 0 al Porto (la ida había sido 1 a 1) y habrá semifinal inglesa en la Europa League, mientras que del otro lado del cuadro Friburgo de Alemania sentenció la serie ante el Celta, en Vigo, con un contundente triunfo por 3 a 1 que cerró la serie con una amplia diferencia de 6 a 1 en el global.
Finalmente, Betis, con Valentín Gómez ingresando desde el banco, perdió 4 a 2 de local ante el Braga y quedó eliminado con un global de 5 a 3.
Racing de Estrasburgo, con Valentín Barco y sin el lesionado Joaquín Panichelli, goleó 4 a 0 al Mainz y con un global de 4 a 2 pasó a semifinales donde se medirá con el Rayo Vallecano que perdía 3 a 0 ante el AEK, pero marcó un gol y con el 1-3 pasó a semifinales.
Shakhtar Donetsk capitalizó el 3 a 0 de la ida y con el empate 2 a 2 ante el AZ Alkmaar se metió en semifinales donde será rival del Crystal Palace que ganó la serie ante la Fiorentina con un global de 4 a 2 pese a que este jueves cayó en Florencia 2 a 1.