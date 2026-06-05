Qué necesitan Los Pumas 7s en el Seven de Bordeaux para ser los campeones del SVNS Championship

Los Pumas 7s debutaron con un triunfo ante Alemania en el Seven de Bordeaux y conservan intactas sus chances de ganar el SVNS Championship compuesto por las 3 etapas que definen al campeón del Circuito Mundial.
Los Pumas 7s debutaron con un triunfo ante Alemania en el Seven de Bordeaux y conservan intactas sus chances de ganar el SVNS Championship
Los Pumas 7s debutaron con un triunfo ante Alemania en el Seven de Bordeaux y conservan intactas sus chances de ganar el SVNS Championship compuesto por las 3 etapas que definen al campeón del Circuito Mundial.
El seleccionado nacional batió a los teutones por 35 a 19 con tries de Pedro de Haro, Marcos Moneta (2), Matteo Graziano y Gregorio Pérez Pardo; y conversiones de Santiago Vera Feld (4) y Juan Patricio Batac.
El próximo partido de Los Pumas 7s en Bordeaux será este viernes a las a las 16.20 con Francia y cerrarán la fase de grupos el sábado a las 6.28 ante los All Blacks 7s (TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus).
Previamente, Las Yaguaretés debutaron en el certamen femenino perdiendo 49 a 5 con Nueva Zelanda y jugarán a las 13.35 ante Francia.
Finalistas en Hong Kong y terceros en Valladolid, Los Pumas 7s llegaron al Seven de Bordeaux en la segunda posición del SVNS Championship que definirá el campeón del Circuito Mundial.
Argentina tiene 34 puntos, es escolta de Sudáfrica que tiene 38 y detrás aparecen Australia (30), Fiji, Australia y Nueva Zelanda (26).
El ganador de la etapa final de Bordeaux obtendrá 20 puntos, el finalista 18, el tercero 16, el cuarto 14, el quinto 12, el sexto 10 y así sucesivamente, es decir que Los Pumas 7s necesitarían ganar el torneo y que los Blitzboks, ganadores de la etapa regular, terminen cuartos.