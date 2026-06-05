Qué necesitan Los Pumas 7s en el Seven de Bordeaux para ser los campeones del SVNS Championship

El próximo partido de Los Pumas 7s en Bordeaux será este viernes a las a las 16.20 con Francia y cerrarán la fase de grupos el sábado a las 6.28 ante los All Blacks 7s (TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus).

Previamente, Las Yaguaretés debutaron en el certamen femenino perdiendo 49 a 5 con Nueva Zelanda y jugarán a las 13.35 ante Francia.

Los Pumas 7s en el SVNS Championship 2026

Finalistas en Hong Kong y terceros en Valladolid, Los Pumas 7s llegaron al Seven de Bordeaux en la segunda posición del SVNS Championship que definirá el campeón del Circuito Mundial.

Argentina tiene 34 puntos, es escolta de Sudáfrica que tiene 38 y detrás aparecen Australia (30), Fiji, Australia y Nueva Zelanda (26).

El ganador de la etapa final de Bordeaux obtendrá 20 puntos, el finalista 18, el tercero 16, el cuarto 14, el quinto 12, el sexto 10 y así sucesivamente, es decir que Los Pumas 7s necesitarían ganar el torneo y que los Blitzboks, ganadores de la etapa regular, terminen cuartos.