Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Bordeaux: cuándo juegan y dónde verlo

Para tener chances de ser campeones Los Pumas 7s tienen que llegar bien alto en Bordeaux donde debutarán en el Grupo C este viernes a las 10.50 hora argentina ante Alemania. Luego jugarán a las 16.20 con Francia y cerrarán la fase de grupos el sábado a las 6.28 ante los All Blacks 7s.

Los otros grupos serán los siguientes: A: Fiji, Kenya, Sudáfrica y Gran Bretaña. B: España, Estados Unidos, Australia y Uruguay.

Las Yaguaretés cierran la temporada

Las Yaguaretés, ubicadas en 11mo lugar del SVNS Championship, casi no tienen chances de meterse entre los 8 primeros y jugar en la máxima categoría del Circuito Mundial en la próxima temporada.

El seleccionado femenino está a 8 puntos de España, el 8vo, y jugarán este viernes a las 8.10 con Nueva Zelanda y a las 13.35 con Francia, mientras que el sábado cerrarán el Grupo A ante Sudáfrica a las 9.16.

Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.