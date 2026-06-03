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Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Bordeaux: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés debutarán este viernes en el Seven de Bordeaux, última etapa del SVNS World Championship que define al campeón del Circuito Mundial.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en la foto de los capitanes.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en la foto de los capitanes.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés debutarán este viernes en el Seven de Bordeaux, tercera y última etapa del SVNS World Championship que define al campeón de la temporada en el Circuito Mundial.

El seleccionado masculino está segundo en las posiciones con 34 puntos, a solo 4 del líder Sudáfrica (38) y por delante de Australia (30), España, Fiji y Nueva Zelanda (26).

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Los capitanes en Bordeaux antes de la etapa final del SVNS World Chamnpionship.

Los capitanes en Bordeaux antes de la etapa final del SVNS World Chamnpionship.

Para tener chances de ser campeones Los Pumas 7s tienen que llegar bien alto en Bordeaux donde debutarán en el Grupo C este viernes a las 10.50 hora argentina ante Alemania. Luego jugarán a las 16.20 con Francia y cerrarán la fase de grupos el sábado a las 6.28 ante los All Blacks 7s.

Los otros grupos serán los siguientes: A: Fiji, Kenya, Sudáfrica y Gran Bretaña. B: España, Estados Unidos, Australia y Uruguay.

Las Yaguaretés cierran la temporada

Las Yaguaretés, ubicadas en 11mo lugar del SVNS Championship, casi no tienen chances de meterse entre los 8 primeros y jugar en la máxima categoría del Circuito Mundial en la próxima temporada.

El seleccionado femenino está a 8 puntos de España, el 8vo, y jugarán este viernes a las 8.10 con Nueva Zelanda y a las 13.35 con Francia, mientras que el sábado cerrarán el Grupo A ante Sudáfrica a las 9.16.

Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.

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