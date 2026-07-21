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Fuertes nevadas

La DGE confirmó que este miércoles se suspenden las clases en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico

La medida para el turno mañana se debe a nevadas, lluvia, temperaturas bajo cero. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Un temporal de nieve se desarrolla desde la semana pasada y podría extenderse hasta fin de mes.

Un temporal de nieve se desarrolla desde la semana pasada y podría extenderse hasta fin de mes.

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este miércoles 22 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las localidades de Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras), La Carrera (Tupungato) y Manzano Histórico (Tunuyán).

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Gendarmer&iacute;a trabaj&oacute; todo el fin de semana para evacuar a pobladores y turistas que hab&iacute;an quedado aislados por la nieve.

Gendarmería trabajó todo el fin de semana para evacuar a pobladores y turistas que habían quedado aislados por la nieve.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

FUENTE: Parte de prensa de la DGE

En pocas palabras

  • Suspensión de clases: Se suspenden las clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico por pronóstico de nevadas y bajas temperaturas.
  • Turno afectado: La medida rige para el turno mañana en todos los niveles y modalidades educativas de las localidades mencionadas.
  • Actividad virtual: Se indica que la actividad escolar se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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