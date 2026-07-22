Vaca muerta: el Gobierno analiza reactivar un tren clave que cambiará la logística del país

Vaca Muerta no frena su crecimiento, y para sostener ese ritmo febril de producción, necesita una logística a la altura. En ese contexto, el Gobierno nacional evalúa seriamente la reactivación del Tren Norpatagónico, un proyecto ferroviario de cargas clave que hoy permanece suspendido, pero que podría revolucionar el transporte de insumos y producción en la región.
La iniciativa busca modernizar la infraestructura existente y construir nuevos tramos entre el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y la localidad neuquina de Añelo, considerada el epicentro operativo del desarrollo de hidrocarburos no convencionales.
Los detalles técnicos del Tren Norpatagónico y los plazos para su ejecución
El proyecto es ambicioso y contempla una intervención integral sobre 665 kilómetros de vías férreas. De acuerdo con los informes técnicos, la obra total demandaría un plazo de ejecución estimado de 48 meses. El objetivo final es claro: incrementar de manera sustancial la capacidad de transporte, reducir los tiempos de traslado y mejorar la confiabilidad de todo el corredor logístico.
La obra planificada incluye diferentes niveles de intervención:
- Mejoramiento: de 374 kilómetros de vías existentes sobre el trazado troncal que atraviesa Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
- Renovación integral: de 208 kilómetros en los sectores más deteriorados del histórico ramal.
- Construcción nueva: de 83 kilómetros de vías, mediante un desvío ferroviario estratégico entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Este nuevo tramo permitiría evitar el paso por zonas urbanas densamente pobladas y conectar de forma directa con el corazón operativo de Vaca Muerta.
Para el sector energético, la recuperación de este tren representa una herramienta estratégica indispensable. Permitirá abastecer con eficiencia la creciente demanda de arena, caños, maquinaria y otros insumos críticos para la extracción de petróleo y gas, al tiempo que facilitará el traslado de la producción hacia los principales polos industriales y puertos de exportación, reduciendo costos y la presión sobre el transporte por camión, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas al acceder a documentación técnica.
En pocas palabras
- Tren Norpatagónico: se analiza la reactivación de la obra ferroviaria suspendida para conectar Bahía Blanca con Añelo.
- Objetivo logístico: intervenir 665 km de vías para mejorar el transporte de insumos y producción en Vaca Muerta.
- Inversión y plazos: el proyecto demandaría 48 meses e incluye mejora, renovación y construcción de tramos de vía.