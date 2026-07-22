Vaca muerta: el Gobierno analiza reactivar un tren clave que cambiará la logística del país

La iniciativa busca modernizar la infraestructura existente y construir nuevos tramos entre el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y la localidad neuquina de Añelo, considerada el epicentro operativo del desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

Luego de años de abandono, podrían reactivar un tren clave para Vaca Muerta y la producción. Foto: Trenes Argentinos

Los detalles técnicos del Tren Norpatagónico y los plazos para su ejecución

El proyecto es ambicioso y contempla una intervención integral sobre 665 kilómetros de vías férreas. De acuerdo con los informes técnicos, la obra total demandaría un plazo de ejecución estimado de 48 meses. El objetivo final es claro: incrementar de manera sustancial la capacidad de transporte, reducir los tiempos de traslado y mejorar la confiabilidad de todo el corredor logístico.