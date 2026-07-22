Secar ropa en el interior de una casa cuando está el ambiente muy húmedo y casi no hay ventilación es bastante difícil. Más difícil si se trata de calzado recién lavado que tarda horas en secar. Con un truco casero y algunas recomendaciones se pueden secar completamente las zapatillas en casa, en invierno y con poca ventilación.
Truco casero: cómo secar las zapatillas recién lavadas, dentro de casa y en invierno
Secar las zapatillas húmedas en el invierno, adentro de la casa y cuando no hay buena ventilación, es un desafío que requiere de un truco casero
Las zapatillas suelen ser de telas y materiales gruesos que retienen humedad en el interior. Cuando hace calor es más sencillo secarlas, porque solo basta con colocarlas en el tendedero afuera en el patio y dejar que el sol y el viento hagan lo suyo. En días de frío y lluvia, la tarea es un poco más difícil.
Un truco casero para secar las zapatillas dentro de la casa
Si vives en un espacio reducido, en un departamento o en una casa donde secar las zapatillas en el patio no es una opción, se pueden secar completamente con un truco casero, sin chorrear todo el piso y sin que queden húmedas por dentro.
El truco casero más sencillo y rápido consiste en utilizar papel absorbente o de diario. Quita las plantillas y los cordones de las zapatillas para lavarlas bien.
Rellena el interior de las zapatillas con papel de diario para que absorba la humedad y coloca el calzado cerca de una ventana abierta o en un espacio ventilado con el ventilador para acelerar el flujo de aire.
Si las zapatillas quedan igualmente con un poco de humedad en el interior, puedes colocar un poco de arroz crudo para absorber el agua. Este truco casero es ideal para zapatillas o zapatos delicados de gamuza y cuero fino.
Un consejo extra: para colocar las zapatillas en el tendedero, existe un pequeño truco casero que evita que se caigan o se marquen por los broches. Coloca una bolsa de nylon en el alambre del tendedero tal como se ve en el video e introduce las zapatillas en las manijas de la bolsa para que sequen bien sin chorrear demasiada agua.
Consejos y recomendaciones para lavar zapatillas
Para lavar, secar y guardar zapatillas, hay que tener en cuenta algunos consejos de limpieza pensados para alargar la vida útil del calzado.
- Evita lavar las zapatillas en el lavarropas. Aunque es un método rápido, puede dañar la máquina y, encima, las zapatillas no quedan muy limpias.
- Utiliza cepillos suaves para fregar la tela de las zapatillas y no dañar los tejidos.
- Lava siempre cordones y plantillas por separado.
- Para evitar la humedad y el mal olor mientras no usas las zapatillas, puedes colocar bolsitas con bicarbonato dentro para que absorban el olor.