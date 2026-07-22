Truco casero: cómo secar las zapatillas recién lavadas, dentro de casa y en invierno

El truco casero más sencillo y rápido consiste en utilizar papel absorbente o de diario. Quita las plantillas y los cordones de las zapatillas para lavarlas bien.

Rellena el interior de las zapatillas con papel de diario para que absorba la humedad y coloca el calzado cerca de una ventana abierta o en un espacio ventilado con el ventilador para acelerar el flujo de aire.

Si las zapatillas quedan igualmente con un poco de humedad en el interior, puedes colocar un poco de arroz crudo para absorber el agua. Este truco casero es ideal para zapatillas o zapatos delicados de gamuza y cuero fino.

Un consejo extra: para colocar las zapatillas en el tendedero, existe un pequeño truco casero que evita que se caigan o se marquen por los broches. Coloca una bolsa de nylon en el alambre del tendedero tal como se ve en el video e introduce las zapatillas en las manijas de la bolsa para que sequen bien sin chorrear demasiada agua.

Consejos y recomendaciones para lavar zapatillas

Para lavar, secar y guardar zapatillas, hay que tener en cuenta algunos consejos de limpieza pensados para alargar la vida útil del calzado.

Lo ideal es lavar siempre las zapatillas a mano.