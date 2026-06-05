Valentino Simoni tiene como objetivo repetir la buena campaña de Gimnasia y Esgrima

El delantero que llegó proveniente de Boca Juniors, y que tuvo un buen semestre en el torneo Apertura vistiendo la camiseta del Lobo afirmó: "Es muy lindo volver a reencontrarnos con el grupo y con el cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de trabajar en este inicio de pretemporada, hay un balance muy positivo de lo que hicimos en el torneo Apertura".

"Ahora hay que pensar en el próximo torneo y tratar de repetir o mejorar lo que hicimos en la primera etapa del semestre", agregó el delantero.

Valentino Simoni y su gran momento en Gimnasia y Esgrima

Valentino Simoni se refirió a su presente futbolístico y manifestó: "Fue una buena mitad de año en lo personal, me sentí muy importante para el grupo. Para el torneo Clausura tengo la meta de seguir sumando desde donde me toque. Somos un grupo muy unido que tira para adelante".

Embed - Valentino Simoni se mostró optimista respecto al segundo semestre de Gimnasia y Esgrima en Primera

Valentino Simoni opinó del Mundial

Valentino Simoni se refirió al Mundial de Fútbol 2026 que organiza la FIFA y que hará historia, ya que por primera vez se realizará en tres países y comenzará el próximo 11 de junio. "Obviamente esperemos que le vaya bien a nuestra Selección. Son muchos partidos, vamos a intentar ver fútbol acompañado de unos mates y de disfrutar lo que será la Copa del Mundo. Argentina, Francia y España son los favoritos".