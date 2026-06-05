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Valentino Simoni tiene como objetivo repetir la buena campaña de Gimnasia y Esgrima

Valentino Simoni, delantero de Gimnasia y Esgrima, habló de los objetivos para el segundo semestre de este 2026

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Valentino Simoni dejó sus sensaciones tras la primera práctica de Gimnasia y Esgrima de cara a la próxima temporada.

Valentino Simoni dejó sus sensaciones tras la primera práctica de Gimnasia y Esgrima de cara a la próxima temporada.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Valentino Simoni, con sus 22 años, se metió en la historia de Gimnasia y Esgrima al marcar el primer gol del equipo del Parque en el actual formato de Primera División (el Lobo había jugado los viejos Nacionales) ante Central Córdoba, en Santiago Del Estero. El delantero habló con Ovación y dejó sus sensaciones del reencuentro con el plantel, que este viernes tuvo su segundo día de pretemporada.

Su objetivo es repetir la buena participación que tuvo el Lobo en el Torneo Apertura, donde logró 19 puntos.

Lobo práctica.
Simoni buscar&aacute; aportarle goles a Gimnasia y Esgrima.

Simoni buscará aportarle goles a Gimnasia y Esgrima.

El delantero que llegó proveniente de Boca Juniors, y que tuvo un buen semestre en el torneo Apertura vistiendo la camiseta del Lobo afirmó: "Es muy lindo volver a reencontrarnos con el grupo y con el cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de trabajar en este inicio de pretemporada, hay un balance muy positivo de lo que hicimos en el torneo Apertura".

"Ahora hay que pensar en el próximo torneo y tratar de repetir o mejorar lo que hicimos en la primera etapa del semestre", agregó el delantero.

Valentino Simoni y su gran momento en Gimnasia y Esgrima

Valentino Simoni se refirió a su presente futbolístico y manifestó: "Fue una buena mitad de año en lo personal, me sentí muy importante para el grupo. Para el torneo Clausura tengo la meta de seguir sumando desde donde me toque. Somos un grupo muy unido que tira para adelante".

Embed - Valentino Simoni se mostró optimista respecto al segundo semestre de Gimnasia y Esgrima en Primera

Valentino Simoni opinó del Mundial

Valentino Simoni se refirió al Mundial de Fútbol 2026 que organiza la FIFA y que hará historia, ya que por primera vez se realizará en tres países y comenzará el próximo 11 de junio. "Obviamente esperemos que le vaya bien a nuestra Selección. Son muchos partidos, vamos a intentar ver fútbol acompañado de unos mates y de disfrutar lo que será la Copa del Mundo. Argentina, Francia y España son los favoritos".

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