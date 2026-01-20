El goleador de la Reserva de Boca fue tajante tras llegar a Gimnasia: "No me dieron la oportunidad"

Es por eso que el flamante refuerzo del Lobo lamentó no haber debutado en Primera con la Azul y Oro, algo que si sucederá con Gimnasia: "Con mucha ilusión de que se de algo que tanto estoy esperando. Tengo la espinita clavada de las veces que no me toco en Boca, me hubiese encantado tener la oportunidad obviamente, pero así es el fútbol.

En diálogo con diario Olé, el delantero fue consultado por su regreso al Xeneize cuando finalice el préstamo: "Ya no estoy pensando en Boca, solamente tengo en la cabeza en Gimnasia, en las cosas que van a pasar este año, en trabajar para que pasen muchas cosas buenas. Para el año que viene falta muchísimo y no lo quiero pensar.

"Voy a mentalizarme acá en Gimnasia", continuó analizando el delantero que ya está entrenando en el club del Parque.

Y aunque tiene la "espinita clavada" por no haber debutado con los colores que defiende desde 2018, Simoni se mostró agradecido por todo lo que vivió en el club: "Todos los años por juveniles fueron muy buenos, gané muchos campeonatos y el club me dio todo. Estuve mucho tiempo, compartí momentos muy lindos con la gente que trabaja ahí y más allá de la pensión, en el predio los profes, los técnicos, me enseñaron muchísimas cosas, me formaron como persona".

valentino simoni gimnasia El delantero de 21 años debe volver a Boca a fin de año.

El delantero de Boca estará en el Lobo hasta diciembre de 2026

Valentino Simoni ahora está en Mendoza para recorrer sus primeros pasos en la Liga Profesional y las expectativas en Gimnasia son enormes: "Estoy con muchas ganas, quería estar acá. Cuando supe que estaba el interés de ellos, quería venir, tener la oportunidad de un equipo así, de jugar en Primera".

En cuanto a sus objetivos personales y grupales, explicó: "Jugar la mayor cantidad de partidos, afianzarme lo más rápido posible, ayudar al equipo con goles, tener ritmo y continuidad. Poder sentirme importante. En lo grupal, tener un gran año y que se den los resultados".

El interés del Lobo estaba desde antes que finalizara con Boca campeón del Torneo Reserva y las comunicaciones fueron fundamentales para convencer al jugador: "Tenían ganas de que venga (la dirigencia de Gimnasia). Yo estaba muy ilusionado, era un club que conocía, que había visto los años anteriores. Me comentaron que era un club muy lindo, muy correcto y muy ordenado".

Simoni aclaró que no habló con ningún directivo de Boca

Facundo Weigandt, periodista de diario Olé, le consultó sobre si habló con algún dirigente del conjunto de La Ribera, y el delantero de Gimnasia respondió: "La verdad que no hable con nadie, fue trabajo de mi representante el tema de la salida y del préstamo. Por suerte tuve la oportunidad de despedirme de los chicos de Reserva, de los entrenadores y de algún chico de Primera también".

"Me dijeron que aproveche la oportunidad y me desearon muchísimos éxitos", concluyó la carta goleadora del Lobo.