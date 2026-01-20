Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y exige una cifra millonaria

La presencia, importancia e influencia de Enzo Fernández en el fútbol mundial es innegable, es por eso que sorprendió que el Chelsea lo declarara transferible teniendo en cuenta que es uno de los encargados de manejar los hilos del mediocampo del conjunto londinense.
No obstante, quien quiera contar con los servicios del futbolista argentino deberá emitir un cheque millonario que engrosará las arcas del equipo inglés y le permitirá, al menos, incorporar a tres jugadores de menor nivel.
Chelsea "estaría dispuesto a vender a Enzo Fernández al precio justo"
Así lo informó el periodista Dean Jones para el medio Teamtalk, y que replicó la BBC; una noticia que sacudió al mundo del fútbol teniendo en cuenta que el mediocampista es uno de los capitanes del Chelsea y absoluto referente del plantel.
Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, cataloga al actual campeón del Mundial de Clubes como "la pieza final del rompecabezas para su última era ‘Galáctica’”. Aunque Luis Enrique también estaría a pujar con el equipo francés para hacerse con el argentino a cambio de unos 150 millones de dólares.
El conjunto inglés entiende que el mediocampista campeón del mundo es una pieza fundamental, pero también es consciente que la realidad financiera y los montos que puede manejar Fernández pueden servir para recuperar dinero que han invertido en tiempos pasados, aunque con menos suerte que el ingreso del número 8 azul.
El 31 de enero de 2023 Chelsea cerró el fichaje de Enzo durante el mercado de pases del invierno europeo al adquirirlo por 121 millones de euros (unos 140 millones de dólares), proveniente del Benfica. El contrato se extiende hasta 2032, pero una propuesta económica importante podrá fin su estadía en la Premier League.
Los títulos de Enzo Fernández
En total el jugador surgido en River Plate ha ganado nueve títulos grupales, con la particularidad que ganó torneos todos los años desde que debutó en 2019 con la camiseta del Millo:
2019/20: Copa Sudamericana con Defensa y Justicia.
2020/21: Recopa Sudamericana, con Defensa y Justicia.
2020/21: Trofeo de Campeones de Argentina, con River Plate.
2021: Campeón de Argentina, con River Plate.
2022: Copa del Mundo, con la Selección argentina.
2022/23: Liga de Portugal, con Benfica.
2023/24: Copa América, con la Selección argentina.