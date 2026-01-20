Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y exige una cifra millonaria

Enzo Fernandez Una imagen que dice más que mil palabras con Enzo Fernández como protagonista. Mark Cosgrove, de News Images.

Desde Francia el diario L’Équipe no dudó en indicar que "el PSG ha identificado a Enzo Fernández como un posible objetivo" y desde España rápidamente sumaron al Real Madrid como uno de los equipos interesados.

Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, cataloga al actual campeón del Mundial de Clubes como "la pieza final del rompecabezas para su última era ‘Galáctica’”. Aunque Luis Enrique también estaría a pujar con el equipo francés para hacerse con el argentino a cambio de unos 150 millones de dólares.

El conjunto inglés entiende que el mediocampista campeón del mundo es una pieza fundamental, pero también es consciente que la realidad financiera y los montos que puede manejar Fernández pueden servir para recuperar dinero que han invertido en tiempos pasados, aunque con menos suerte que el ingreso del número 8 azul.

El 31 de enero de 2023 Chelsea cerró el fichaje de Enzo durante el mercado de pases del invierno europeo al adquirirlo por 121 millones de euros (unos 140 millones de dólares), proveniente del Benfica. El contrato se extiende hasta 2032, pero una propuesta económica importante podrá fin su estadía en la Premier League.

Enzo Fernández - Chelsea Enzo Fernández con la 8 en su espalda y la cinta de capitán en su brazo izquierdo.

Los títulos de Enzo Fernández

En total el jugador surgido en River Plate ha ganado nueve títulos grupales, con la particularidad que ganó torneos todos los años desde que debutó en 2019 con la camiseta del Millo: