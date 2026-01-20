Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Árbitros confirmados para los debuts de Independiente Rivadavia y Gimnasia en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen los equipos arbitrales que dirigirán sus partidos en el debut de ambos en el torneo Apertura de la Liga Profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Hernán Mastrángelo dirigirá en el debut de Gimnasia y Esgrima en la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino para la temporada 2026, ultiman detalles para lo que será su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional. Durante la jornada de este martes, se confirmaron los equipos arbitrales para ambos encuentros.

Pero esto no es todo, ya que desde la organización del certamen también dieron a conocer los canales encargados de transmitir cada uno de los partidos que conformarán la primera fecha de la competencia.

Independiente Rivadavia se estren&oacute; con sonrisa en la temporada 2026.

Gimnasia visitará a Central Córdoba en su debut

Gimnasia y Esgrima ultima detalles para llegar de la mejor manera a una fecha que será histórica. El próximo jueves, 22 de enero, el Lobo tendrá su estreno en la Primera División del fútbol argentino. El duelo será ante Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 22.15, en el estadio Único Madre de Ciudades.

Durante la jornada de este martes se conoció al equipo arbitral que manejará los hilos del encuentro en el debut del equipo comandado tácticamente por Ariel Broggi. El cotejo, que será transmitido por ESPN Premium, contará con los siguientes jueces:

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Laura Fortunato
Gimnasia y Esgrima ultima detalles para su debut en la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia pone primera en el Gargantini

Luego de haber comenzado con el pie derecho la temporada 2026, por el triunfo en Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Atlético Tucumán.

El próximo viernes, 23 de enero a las 22.15, la Lepra se verá las caras con el Decano en el estadio Bautista Gargantini. El juego, que será transmitido por la señal de TNT Sports, contará con el siguiente equipo arbitral:

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Asistente 1: José Castelli
  • Asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Marcos Horticolou

