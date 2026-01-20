Árbitros confirmados para los debuts de Independiente Rivadavia y Gimnasia en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino para la temporada 2026, ultiman detalles para lo que será su debut en el torneo Apertura de la Liga Profesional. Durante la jornada de este martes, se confirmaron los equipos arbitrales para ambos encuentros.
Pero esto no es todo, ya que desde la organización del certamen también dieron a conocer los canales encargados de transmitir cada uno de los partidos que conformarán la primera fecha de la competencia.
Gimnasia visitará a Central Córdoba en su debut
Gimnasia y Esgrima ultima detalles para llegar de la mejor manera a una fecha que será histórica. El próximo jueves, 22 de enero, el Lobo tendrá su estreno en la Primera División del fútbol argentino. El duelo será ante Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 22.15, en el estadio Único Madre de Ciudades.
Durante la jornada de este martes se conoció al equipo arbitral que manejará los hilos del encuentro en el debut del equipo comandado tácticamente por Ariel Broggi. El cotejo, que será transmitido por ESPN Premium, contará con los siguientes jueces:
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
Independiente Rivadavia pone primera en el Gargantini
Luego de haber comenzado con el pie derecho la temporada 2026, por el triunfo en Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Atlético Tucumán.
El próximo viernes, 23 de enero a las 22.15, la Lepra se verá las caras con el Decano en el estadio Bautista Gargantini. El juego, que será transmitido por la señal de TNT Sports, contará con el siguiente equipo arbitral: