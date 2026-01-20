Alfredo Berti recibió buenas noticias antes del debut de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2026

Kevin Vázquez, mediocampista de 24 años, firmó su contrato con la Lepra por un año tras haber llegado de Vélez, a préstamo y con opción de compra.

vazquez

"¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Kevin!", indicaron las redes sociales del club para recibir al futbolista que además de Vélez jugó en Ferro Carril Oeste, club en el que se formó, y Central Córdoba de Santiago del Estero dónde fue campeón de la Copa Argentina 2024.