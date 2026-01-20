Alfredo Berti recibió buenas noticias antes del debut de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2026

Tras la victoria en la Copa Argentina y antes del debut de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2026, Alfredo Berti recibió muy buenas noticias con la incorporación de dos nuevos refuerzos: Kevin Vázquez y Bautista Dadín.
Kevin Vázquez, mediocampista de 24 años, firmó su contrato con la Lepra por un año tras haber llegado de Vélez, a préstamo y con opción de compra.
"¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Kevin!", indicaron las redes sociales del club para recibir al futbolista que además de Vélez jugó en Ferro Carril Oeste, club en el que se formó, y Central Córdoba de Santiago del Estero dónde fue campeón de la Copa Argentina 2024.
Bautista Dadín, delantero de 19 años, llega al club del Parque desde River donde sobresalió en la Reserva y disputó 4 partidos en la temporada pasada. El joven goleador fue cedido por los Millonarios a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra.
Las incorporaciones de Vázquez y Dadín se suman a las ya anunciadas oficialmente por la Lepra durante el mercado de pases que fue extendido por la AFA hasta el próximo martes 27.