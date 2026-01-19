Nicole Kidman impacta con este thriller lleno de misterio y tensión

Pronto, India empieza a sospechar que las intenciones de su tío no son tan inocentes como aparenta, desencadenando una serie de eventos perturbadores y revelaciones de lo más oscuras que cambian la vida de todos para siempre.

Disney Plus: de qué trata la película Stoker

La historia de Stoker sigue a India Stoker, interpretada por Mia Wasikowska, una chica extraña pero conmovedora y entrañable, atrapada entre la niña problemática y la adulta excéntrica.

India Stoker (Mia Wasikowska) acaba de perder a su padre en un accidente de coche. Destrozada, en el funeral, conocerá a su misterioso tío: Charlie Stocker (Matthew Goode), que visitará a la familia para darle sus condolencias y presentar sus respetos a la madre de Mia, Evelyn Stocker (Nicole Kidman).

stoker

La joven India se sentirá inconscientemente atraída por el seductor y ambiguo Charlie... aunque la atmósfera comenzará a enrarecerse a partir del momento en el que comiencen a desaparecer personas de su alrededor. ¿Qué secreto esconde Charlie?

Encerrados en una suntuosa mansión, India, Evelyn y Charlie se verán abocados a entablar un extraño vínculo de amor, deseo y terror, marcado por las relaciones de poder y la fuerza irracional que irradia de un secreto de naturaleza enigmática y peligrosa.

HBO Max: reparto de la película Stoker

Nicole Kidman

Mia Wasikowska

Matthew Goode

Tráiler de la película Stoker