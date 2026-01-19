Nicole Kidman impacta con este thriller lleno de misterio y tensión

Nicole Kidman brilla en el thriller psicológico repleto de misterio y tensión, protagonizado en muchos casos por personajes sombríos y repletos de matices, se trata de Stoker y se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus.
La historia de Stoker se centra en India Stoker, el personaje interpretado por Mia Wasikowska, una joven que pierde a su padre en un trágico accidente.
Al mismo tiempo que lucha por la pérdida, su misterioso tío Charlie (Matthew Goode) llega a su vida, mudándose con ella y su madre, Evelyn (Nicole Kidman).
Pronto, India empieza a sospechar que las intenciones de su tío no son tan inocentes como aparenta, desencadenando una serie de eventos perturbadores y revelaciones de lo más oscuras que cambian la vida de todos para siempre.
Disney Plus: de qué trata la película Stoker
La historia de Stoker sigue a India Stoker, interpretada por Mia Wasikowska, una chica extraña pero conmovedora y entrañable, atrapada entre la niña problemática y la adulta excéntrica.
India Stoker (Mia Wasikowska) acaba de perder a su padre en un accidente de coche. Destrozada, en el funeral, conocerá a su misterioso tío: Charlie Stocker (Matthew Goode), que visitará a la familia para darle sus condolencias y presentar sus respetos a la madre de Mia, Evelyn Stocker (Nicole Kidman).
La joven India se sentirá inconscientemente atraída por el seductor y ambiguo Charlie... aunque la atmósfera comenzará a enrarecerse a partir del momento en el que comiencen a desaparecer personas de su alrededor. ¿Qué secreto esconde Charlie?
Encerrados en una suntuosa mansión, India, Evelyn y Charlie se verán abocados a entablar un extraño vínculo de amor, deseo y terror, marcado por las relaciones de poder y la fuerza irracional que irradia de un secreto de naturaleza enigmática y peligrosa.
HBO Max: reparto de la película Stoker
- Nicole Kidman
- Mia Wasikowska
- Matthew Goode