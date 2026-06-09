Emma Thompson rompe un récord histórico en los premios Oscar: ¿de qué se trata?

Thompson también colaboró (sin acreditar) en el guion de "Orgullo y prejuicio" (Joe Wright, 2005), la adaptación de Jane Austen protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. En concreto, Thompson escribió el icónico discurso de Charlotte Lucas, hoy convertido en carne de meme.

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En toda la historia de los Premios Oscar, solo hay una persona que tenga dos estatuillas por guion e interpretación: Emma Thompson. La actriz se ha llevado a casa el premio a Mejor Actriz por su papel en "Regreso a Howards End" (James Ivory, 1992), película que protagonizó junto a Anthony Hopkins, y tres años más tarde el de Mejor Guion Adaptado por "Sentido y Sensibilidad" (Ang Lee, 1995), la cinta basada en la novela homónima de Jane Austen.

Sin embargo, tiempo después de haber ganado el premio Oscar como guionista, Thompson aseguró que sintió que ese premio no lo merecía, ya que estaba "plagiando" a Jane Austen.

Embed - Emma Thompson winning an Oscar® for "Sense and Sensibility"

"Pensé: ‘Dios mío, esto es plagio, simple y llanamente. Solo estoy cogiendo algo y transformándolo en otra cosa’". Thompson también reconoció lo difícil que fue equilibrar fidelidad y adaptación, especialmente ante las críticas de los sectores más puristas. "Tuvimos que inventar muchísimas cosas y la Sociedad Jane Austen de Estados Unidos lo desaprobó profundamente", recordó.