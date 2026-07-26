Una prueba de ADN rutinaria reveló uno de los secretos familiares más perturbadores y oscuros en la industria del entretenimiento. La cineasta Sophia Maddox descubrió de forma inesperada que es nieta biológica de Charles Manson, el conocido líder de la secta responsable de trágicos crímenes en 1969, entre ellos el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate.
Descubrió que Charles Manson es su abuelo y cuenta su trauma en este documental
"Obviamente, quedé devastada", aseguró la joven cineasta al enterarse que Charles Manson era su abuelo
El documental que reúne cronológicamente todos los pasos de este atroz descubrimiento
El hallazgo cambió radicalmente la vida de la directora, quien decidió enfrentarse a la noticia procesando el impacto a través de las cámaras. El documental My Grandfather Charles Manson, es una producción que se puede ver en las plataformas Hulu y Disney+.
Este documental tiene una duración total de 1 hora y 46 minutos, y explora la crisis de identidad, el impacto emocional y el estigma social que conlleva compartir la genética de una de las figuras más siniestras en la historia de los Estados Unidos.
Para Maddox, saber que estaba vinculada genéticamente con uno de los asesinos en serie más importantes del mundo, le causó un verdadero shock psicológico. Ante la imposibilidad de asimilar la situación de manera inmediata, la cineasta comenzó a grabarse a sí misma como un método de catarsis personal. Lo que comenzó como un diario en video terminó transformándose en una investigación profunda sobre las dinámicas del trauma generacional y la influencia de la herencia biológica.
El documental no solo expone el conflicto interno de la realizadora, sino que también analiza las fracturas familiares que causó este descubrimiento. Por ejemplo, en la producción también se puede ver la relación de Sophia con su padre, Daniel Arguelles, y cómo el peso del pasado de Manson afectó los lazos afectivos de su entorno cercano. También se pueden ver grabaciones de audio inéditas del propio criminal, agregando un nivel inédito de contexto al relato.
A través de su testimonio, Maddox invita al espectador a cuestionar si las personas están destinadas a repetir los patrones o historias que heredan de sus antepasados. "Espero que la película recuerde a la gente que, si bien no podemos elegir de dónde venimos, sí podemos elegir qué hacemos con esa historia", ha expresado Sophia al reflexionar sobre la producción.