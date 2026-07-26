Descubrió que Charles Manson es su abuelo y cuenta su trauma en este documental

Para Maddox, saber que estaba vinculada genéticamente con uno de los asesinos en serie más importantes del mundo, le causó un verdadero shock psicológico. Ante la imposibilidad de asimilar la situación de manera inmediata, la cineasta comenzó a grabarse a sí misma como un método de catarsis personal. Lo que comenzó como un diario en video terminó transformándose en una investigación profunda sobre las dinámicas del trauma generacional y la influencia de la herencia biológica.

El documental no solo expone el conflicto interno de la realizadora, sino que también analiza las fracturas familiares que causó este descubrimiento. Por ejemplo, en la producción también se puede ver la relación de Sophia con su padre, Daniel Arguelles, y cómo el peso del pasado de Manson afectó los lazos afectivos de su entorno cercano. También se pueden ver grabaciones de audio inéditas del propio criminal, agregando un nivel inédito de contexto al relato.

A través de su testimonio, Maddox invita al espectador a cuestionar si las personas están destinadas a repetir los patrones o historias que heredan de sus antepasados. "Espero que la película recuerde a la gente que, si bien no podemos elegir de dónde venimos, sí podemos elegir qué hacemos con esa historia", ha expresado Sophia al reflexionar sobre la producción.