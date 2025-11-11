A 22 años de "Love Actually", Martine McCutcheon y Thomas Brodie-Sangster se reúnen para un nuevo proyecto

McCutcheon, de 49 años, interpretó a Natalie en "Love Actually", la señora del té de Downing Street que robó el corazón del primer ministro Hugh Grant. Por otro lado, Brodie-Sangster, ahora de 35 años, interpretó al joven y enamorado Sam.

¿En qué están trabajando Martine McCutcheon y Thomas Brodie-Sangster?

"Martine McCutcheon y Thomas Brodie-Sangster, coprotagonistas de "Love Actually", se han reunido 22 años después para grabar un nuevo anuncio juntos, y parece que lo tendremos listo para la temporada navideña", publicó en sus redes sociales al sitio Just Jared.

"Fue como un viaje al pasado. Ver a Martine con ese abrigo rojo de nuevo nos puso la piel de gallina a todos. Había nieve, luces navideñas y ese inconfundible telón de fondo londinense; parecía pura magia navideña", aseguró un testigo del rodaje.

Esta no es la primera vez que ambos actores vuelven a reunirse para un proyecto navideño tras el éxito de "Love Actually", ya que por ejemplo en 2017 formaron parte de un corto benéfico por el Red Nose Day.

Se sabe que este nuevo proyecto que involucra a McCutcheon y Brodie-Sangster es un anuncio navideño de Google Pixel, y rodaron en la ribera sur del Támesis, en Londres.