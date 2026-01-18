La romántica película turca que revolucionó el 2025 con una historia de amor a puro fuego

En conflicto entre su familia y las dificultades del restaurante, Sina también se topa con ingredientes faltantes, tensiones entre el personal y una inspección inesperada. La situación empeora cuando llega su antiguo mentor, el famoso chef Renzo.

A lo largo de la noche, Sina debe resolver múltiples crisis mientras balancea su devoción con su familia y su trabajo. Su travesía pone a prueba sus límites como chef, líder, hijo y ser humano.

Umami ofrece una inolvidable experiencia cinemática, sumergiendo a los espectadores en el caótico arte de la cocina y la lucha personal de un hombre atrapado en medio de todo.

Disney Plus: de qué trata la película Umami

En la cinta Umami, el chef Sina Bora (interpretado por Burak Deniz) vive una noche inusual, en la que no solo tiene que encargarse de dirigir un exclusivo restaurante de lujo en Estambul, sino que también se enfrenta a diversos problemas personales que complican aún más su situación.

umami

Mientras coordina la alta cocina y mantiene el ritmo frenético de un restaurante de alto nivel, sus propios dilemas emocionales y conflictos privados surgen de manera inesperada, desafiando su capacidad para equilibrar su vida profesional con su vida personal.

Esta noche se convierte en una prueba decisiva para Sina, quien deberá tomar decisiones cruciales que afectarán tanto su carrera como sus relaciones personales.

Disney Plus: reparto de la película Umami

Burak Deniz

Öykü Karayel

Osman Sonant

Onur Ünsal

Ulvi Kahyaolu

Nergis Öztürk

Tráiler de la película Umami