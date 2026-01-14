Javier Rey es un éxito con la romántica comedia española más vista. Una disparatada película donde se entremezclan los negocios, el amor y la traición, se trata de ¿Qué te juegas? y Disney Plus la tiene en su lista.
Javier Rey rompe todos los moldes con la comedia romántica que es furor
Una joven monologuista, sin nada de dinero pero con ganas de triunfar, conoce a dos glamorosos hermanos herederos de una naviera, quienes, junto a un chamán, un almirante y dos eternos aspirantes a actores, le demuestran que nada es lo que parece.
Atractivos, millonarios y empresarios de éxito, Daniela (Amaia Salamanca) y Roberto Salazar (Javier Rey) son también hermanos y no se soportan. Con personalidades muy distintas, Daniela es una seria ejecutiva agresiva, y Roberto un playboy despreocupado que quiere revolucionar el negocio familiar con sus ideas. Todo cambiará cuando en una fiesta ambos conozcan a Isabel (Leticia Dolera), una alocada monologuista que pondrá sus vidas patas arriba.
Disney Plus: de qué trata la película ¿Qué te juegas?
Roberto (Javier Rey) y Daniela (Salamanca) son dos hermanos que viven en un mundo de riqueza y glamur gracias a la naviera que heredaron de su padre. Ambos comparten la dirección de la empresa, aunque tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida: Daniela es minuciosa y perfeccionista; Roberto, en cambio, es un genio visionario que odia la meticulosidad de su hermana.
Sin embargo, ambos encuentran la salida a sus desavenencias cuando se enamoran de la misma mujer: Isabel (Dolera), una monologuista a quien Roberto ha contratado para que seduzca a Daniela y así vuelva a ser tan divertida como lo era antes de tomar la dirección de la empresa.
Disney Plus: reparto de la película ¿Qué te juegas?
- Leticia Dolera
- Amaia Salamanca
- Javier Rey
- Mariam Hernández
- Daniel Pérez Prada
- Brays Efe