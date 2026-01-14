Javier Rey rompe todos los moldes con la comedia romántica que es furor

Disney Plus: de qué trata la película ¿Qué te juegas?

Daniela y Roberto Salazar son atractivos, millonarios y empresarios de éxito, pero también son hermanos y no se soportan. Ella es una seria ejecutiva agresiva, él un playboy despreocupado que quiere revolucionar el negocio familiar con sus ideas.

quetejuegas Divertida. Es la comedia española, ¿Qué te juegas?, con Javier Rey y Amaia Salamanca.

Roberto (Javier Rey) y Daniela (Salamanca) son dos hermanos que viven en un mundo de riqueza y glamur gracias a la naviera que heredaron de su padre. Ambos comparten la dirección de la empresa, aunque tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida: Daniela es minuciosa y perfeccionista; Roberto, en cambio, es un genio visionario que odia la meticulosidad de su hermana.

Sin embargo, ambos encuentran la salida a sus desavenencias cuando se enamoran de la misma mujer: Isabel (Dolera), una monologuista a quien Roberto ha contratado para que seduzca a Daniela y así vuelva a ser tan divertida como lo era antes de tomar la dirección de la empresa.

Disney Plus: reparto de la película ¿Qué te juegas?

Leticia Dolera

Amaia Salamanca

Javier Rey

Mariam Hernández

Daniel Pérez Prada

Brays Efe

Tráiler de la película ¿Qué te juegas?