Estuvo en Chiquititas y Patito Feo: qué fue de la vida de Brian Vainberg

Embed - Ay Tok - Musicales Chiquititas

El casting era para Chiquititas y afortunadamente fue elegido. "Era una alegría, después si salía o no el trabajo... no tenía la consciencia de esa expectativa. Fue un casting muy inocente, fue una charlita con alguien que no conocía siendo filmado. Lo recuerdo como un día muy alegre, estaba jugando 100%", expresó el joven en una entrevista con el medio El Destape.

Un par de años después pudo formar parte del elenco de otro de los mayores éxitos juveniles de la Argentina: Patito Feo. Allí trabajó con Laura Esquivel, Brenda Asnicar, etc.

Embed - Brian Vainberg en Instagram: "Gracias Madrid, vuelvo prontos." View this post on Instagram

Luego comenzó a tocar el bajo, y en 2016 formó Nafta junto a unos amigos. "Nos empezamos a juntar en salas, a zapar, improvisar, y de a poco se fue armando. Siempre con la premisa de hacer la música que queremos escuchar, hacerlo para nosotros. Mucha gente lo valoró y hay algo genuino en eso que hace que el boca en boca nos haya ayudado tanto", aseguró Brian.

Embed - NAFTA // Andate (vivo en el Luna Park)

"A veces me planteo si cuando estoy arriba del escenario tocando soy un actor que está actuando que toca el bajo o un bajista que actúa que está en un escenario", dice Brian.

Sin embargo, la actuación no forma parte del pasado de Brian, ya que hace poco interpretó al icónico artista Alfredo Toth en la serie de Fito Paez (El amor después del amor) y también viene de trabajar en 29 horas y media, la película biopic sobre la grabación del primer disco de Los Twist.