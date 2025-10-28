Estuvo en Chiquititas y Rebelde Way, pero hoy habla sobre bienestar: cómo se ve hoy Fernanda Neil

Embed - Rebelde way II,capítulo 20, otro nivel

¿Qué fue de la vida de Fernanda Neil?

Otro de sus roles o trabajos más destacados fue cuando en 2001 formó parte del elenco de la novela "Provócame", donde interpretó a la hermana de Araceli González.

Tras su paso por varias producciones de Cris Morena, en 2005 Fernanda formó parte del elenco de Doble vida, donde interpretaba a una prostituta. Luego, en 2007 estuvo en la edición de Gran Hermano Famosos en la pantalla de Telefe y donde llegó hasta la final.

Al poco tiempo se quedó embarazada de su hijo Valentino, y decidió alejarse de los medios por un tiempo. Incursionó en el erotismo y creó una empresa de lencería, corsetería y juguetes sexuales llamada "By Jadda".

También tuvo participaciones en producciones como "Don Juan y su bella dama", la obra "Confesiones de mujeres de 30", "Alquien que me quiera", entre otras.

Además, en su cuenta de Instagram se percibe que Fernanda está muy enfocada en el cuidado del medio ambiente, ya que tiene varios posteos sobre las famosas botellas de amor.

Fernanda Neil también se ha pronunciado con respecto a varios temas de salud, como las enfermedades del espectro autista, el sexo oral seguro y el acceso libre y gratuito a las pastillas y otros métodos anticonceptivos en todos los hospitales públicos del país.