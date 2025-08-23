¡Bombazo! Famoso actor de Rebelde Way señalado como el amante de Gimena Accardi

BENJAMIN ROJAS GIME ACCARDI NICO VAZQUEZ El famoso actor de Rebelde Way señalado como el amante de Gimena Accardi.

"Ella dice ‘Voy a aclarar todo esto porque están involucrando otros’. Porque no solamente se involucró a Andrés Gil, sino que en un momento también se involucró a Benjamín Rojas porque se dijo que fue un compañero que también había trabajado con ella”, explicaron en El Diario de Mariana luego del descargo de Gimena Accardi hablando de su engaño.

La pelea entre Nico Vázquez y el amante de Gimena Accardi: "Tuvieron que separarlos"

Salió a la luz una fuerte pelea que habría tenido Nico Vázquez al enterarse de la situación.

"Nico Vazquez habría encarado al amante de una manera que alguien tuvo que intervenir para separarlos", reveló Karina Iavícoli en Intrusos. "Es alguien muy cercano" agregó la panelista quedándose en silencio cuando sus compañeros le preguntaron si se trataba de Andrés Gil.

En cuanto a la división de bienes, revelaron que Nico Vázquez fue muy generoso. Gimena Accardi se quedará con la casa que tenían en común y el resto se repartirá en mitades iguales. Además, Gimena seguiría trabajando con Nico como director de la obra que está protagonizando con Andrés Gil y este fin de semana vendrá a Mendoza.

Gimena Accardi reveló con quién engañó a Nico Vázquez

En OLGA, Gimena Accardi dio su versión de los hechos y negó por todo lo alto que su infidelidad haya sido con su compañero de teatro el actor Andrés Gil.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo mirando a cámara luego de admitir su error.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida... “Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.