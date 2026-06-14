Sofía Solá, la hija modelo de Maru Botana, abrió su corazón y grabó un video de tik-tok donde habló de las dificultades y angustias que atraviesa por vivir sola en otro continente y alejada de su familia.
Alarma por el mensaje de la hija de Maru Botana desde España: "Compasión"
El video de Sofía Sola, la hija modelo de Maru Botana, que se instaló en España para trabajar como modelo. Todos los detalles
"A veces querés llorar, a veces querés reír, pero irme no me quiero ir. Obviamente, para los haters que van a decir 'Sofía es parte de crecer. ¿Qué se hace quejando esta pendeja?'. Chicos, siempre fui una nenita de mi madre", empezó en el video que generó preocupación entre sus seguidores.
"Me replanteo todo, digo como en qué momento yo pensé que era capaz de venir acá a trabajar como modelo, solo de modelo. Porque pensá que yo en Buenos Aires fotos hago, pero hago mucho más lo que es contenido en redes, que a mi se me da mucho mejor en cuanto a comodidad propia", continuó.
"A veces si me pasa que tengo problemitas de confianza en mi misma y esas cosas, que las tengo que afilar un poco más. Estoy en un estado de compasión hacia mi misma, tratando de poder sanar 100%. Si yo no me tengo a mí, no tengo a nadie, eso me di cuenta", agregó luego de hablar de su ansiedad en los castings de modelaje.
El accidente de Sofía Solá en las calles de Barcelona
Sofía Solá fue atropellada por una moto en Barcelona y dio un desesperado testimonio de su accidente.
A través de un video de tik-tok la joven habló del mal momento que vivió y de su deseo de estar con su familia. “Hoy no entienden lo que me pasó, yo empecé a usar las bicicletas de acá y me atropelló una moto. Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de ‘necesito a mi madre’”, confesó.
“No pasó nada por suerte, tensioné el gemelo por el susto, después la frente. Al toque vino la policía, en ningún momento del viaje había sentido esa total soledad o de querer un abrazo”, siguió angustiada.
Después seguí caminando, le quería contar a alguien que lo que me había pasado y no podés, en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro y a mí recién me habían atropellado, estaba sola, pero bueno estoy viva y hoy me quedé con un muy mal feeling todo el día pero ya estoy mejor, me compré calmantes, me compré cremas, todo lo que necesitaba”, cerró.
De qué vive la hija de Maru Botana en Europa
Sofía Solá se grabó paseando por las calles de Barcelona y aprovechó la oportunidad para contestarle a un usuario que la acusó de "chamuyar" con su trabajo de modelo en el viejo continente.
"En principio, siempre fue mi sueño vivir en otra ciudad, más que nada Barcelona, porque desde que la conocí por primera vez me enamoré. El tema del modelaje es como que vos llegás y te suelen decir que podés trabajar o no trabajar. Más que nada el primer mes como que es más chill. El modelaje es un trabajo que no tenés ciertos horarios fijos y más si sos nueva en una ciudad... No forma parte de mi día a día. Pero tampoco voy a llegar acá y voy a ser la supermodel", manifestó.
"Siempre quiero formar, ser más una persona en sí, más que ser modelo de pasarela y revista. Acá estoy teniendo mi vida. Ahora me tengo que hacer un bronceado porque tengo unas fotos. Pero bueno, no es que te digo ‘sí, tengo veinte fotos por día, porque acá soy la reina del modelaje’. No", añadió Sofía que además se está dedicando a grabar material audiovisual para promocionar el local de Maru Botana en España.