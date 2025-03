"No pasó absolutamente nada. Si me venías en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años, después nos separamos de carreras. De hecho, yo empecé a trabajar en lo de Francis re chica y me fui de los horarios típicos de la facultad, empecé a cursar a la noche", dijo Maru Botana en Desencriptados.

yanina latorre maru botana.jpg Maru Botana trató a Yanina Latorre de mentirosa: "Nunca le dije que no coma, es un invento".

"Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma", agregó sobre los dichos de Yanina Latorre.