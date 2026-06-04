El hijo de Yanina Latorre defendió a su mamá y casi termina a los golpes en Europa

dieguito latorr epiñas budapest El mal momento de Yanina Latorre y sus hijos en Budapest.

"No entendés que la acaba de empujar a mi mamá, le acaba de pegar. Con mi mamá, no. With my mother, no”, decía el joven mientras que otros turistas intervinieron para que el cruce no llegara a los golpes.

La angustia de Yanina Latorre en Budapest

Desde paseos por las calles más pintorescas, compras de lujo y visitas a museos, Yanina no ha parado de compartir cada una de sus experiencias con sus seguidores, incluso la angustia que vivió antes de abordar un tren con destino a Budapest.

“Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén”, arrancaba Yanina Latorre desde el taxi que la llevaba a la estación. “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”, seguía.

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“Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”, continuaba Yanina Latorre aunque minutos despúes se mostró fabulosa desde el tren. "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, señaló aliviada.