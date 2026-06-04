Yanina Latorre armó las valijas y viajó a Europa para disfrutar de unas vacaciones junto a Diego Latorre, y sus hijos Lola y Dieguito, quienes protagonizaron un tenso momento en Budapest. Fue la misma Lola quien dio detalles del enfrentamiento de su hermano luego de que un hombre agrediera a Yanina Latorre durante el famoso cambio de guardia en Buda.
El hijo de Yanina Latorre defendió a su mamá y casi termina a los golpes en Europa
El escandaloso episodio que protagonizaron Yanina Latorre y su familia durante sus vacaciones en Europa. Todos los detalles
Según explicó, el turista francés y su mujer comenzaron a pedirles de mala manera que se corrieran de lugar para poder ver mejor la ceremonia hasta que en un momento empujaron a Yanina. “El pibe de la nada la empujó. No fue un empujón, fue como que la zarandeó, ¿entendés?”, aclaró.
“Ella cuando está de viaje es como zen, más tranquila. Ella no saltó” dijo sobre la reacción de la conductora aunque el que sí explotó fue su hijo Dieguito. "Mi hermano se lo comió en dos panes, casi se cagan a trompadas. O sea, no sucedió, pero le empezó a decir un montón de cosas”, relató Lola.
"No entendés que la acaba de empujar a mi mamá, le acaba de pegar. Con mi mamá, no. With my mother, no”, decía el joven mientras que otros turistas intervinieron para que el cruce no llegara a los golpes.
La angustia de Yanina Latorre en Budapest
Desde paseos por las calles más pintorescas, compras de lujo y visitas a museos, Yanina no ha parado de compartir cada una de sus experiencias con sus seguidores, incluso la angustia que vivió antes de abordar un tren con destino a Budapest.
“Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén”, arrancaba Yanina Latorre desde el taxi que la llevaba a la estación. “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”, seguía.
“Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”, continuaba Yanina Latorre aunque minutos despúes se mostró fabulosa desde el tren. "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, señaló aliviada.