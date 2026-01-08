Mark Wahlberg brilla en una de las sagas más exitosas del cine mundial

Para volver a casa, Leo debe luchar contra un ejército invencible de gorilas liderado por un general despiadado (Tim Roth) con el objetivo de llegar a un templo sagrado que guarda impactantes secretos sobre el pasado de la humanidad -¡y la única esperanza para su futuro!

Disney Plus: de qué trata la película El planeta de los simios

Año 2029. En una misión espacial, unos chimpancés son enviados al espacio, donde uno de ellos pierde la comunicación con la base.

planeta Tim Burton. Dirige magistralmente El plantea de los simios con Mark Wahlberg.

Leo Davidson enseguida lanza una misión de rescate, pero, debido a un accidente, aterriza en un lugar desconocido. En un principio parece una jungla que podría incluso confundirse con cualquier selva ubicada en la tierra, pero pronto el joven se da cuenta que está habitada por unos humanos primitivos, una especie de monos que utilizan la lengua inglesa para comunicarse.

Después de ser secuestrados por la extraña raza, este escapa y forma un ejército para poder combatir contra los poderosos primitivos.

Disney Plus: elenco de la película El planeta de los simios

Mark Wahlberg

Helena Bonham Carter

Tim Roth

Estella Warren

Paul Giamatti

Michael Clarke Duncan

Kris Kristofferson

Cary-Hiroyuki Tagawa

David Warner

Charlton Heston

