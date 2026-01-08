Mark Wahlberg brilla en una de las sagas más exitosas del cine mundial

Mark Wahlberg siempre apuesta a grandes producciones de acción y ciencia ficción. Tim Burton dirige esta joya del cine mundial, se trata de El planeta de los simios y Disney Plus la tiene en su catálogo de películas.
El planeta de los simios es una película épica y llena de acción del director Tim Burton, Leo, un audaz astronauta (Mark Wahlberg), aterriza de emergencia en un planeta inexplorado, donde simios que hablan dominan a los humanos.
Luego de un aterrizaje de emergencia en un planeta inexplorado, un joven piloto de la Tierra se une a un ejército rebelde formado por simios, humanos y marginados, que lucha por la libertad. Esto lleva al piloto a descubrir que él es la prevista Segunda Venida del fundador de su mundo.
Para volver a casa, Leo debe luchar contra un ejército invencible de gorilas liderado por un general despiadado (Tim Roth) con el objetivo de llegar a un templo sagrado que guarda impactantes secretos sobre el pasado de la humanidad -¡y la única esperanza para su futuro!
Disney Plus: de qué trata la película El planeta de los simios
Año 2029. En una misión espacial, unos chimpancés son enviados al espacio, donde uno de ellos pierde la comunicación con la base.
Leo Davidson enseguida lanza una misión de rescate, pero, debido a un accidente, aterriza en un lugar desconocido. En un principio parece una jungla que podría incluso confundirse con cualquier selva ubicada en la tierra, pero pronto el joven se da cuenta que está habitada por unos humanos primitivos, una especie de monos que utilizan la lengua inglesa para comunicarse.
Después de ser secuestrados por la extraña raza, este escapa y forma un ejército para poder combatir contra los poderosos primitivos.
Disney Plus: elenco de la película El planeta de los simios
- Mark Wahlberg
- Helena Bonham Carter
- Tim Roth
- Estella Warren
- Paul Giamatti
- Michael Clarke Duncan
- Kris Kristofferson
- Cary-Hiroyuki Tagawa
- David Warner
- Charlton Heston