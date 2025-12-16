Taylor Swift acaba de estrenar su serie documental y ya es un éxito mundial

Taylor Swift, The Eras Tour narra el desarrollo, el impacto y los secretos de la gira mundial Taylor Swift, The Eras Tour. La nueva serie documental de Disney Plus ofrece una visión íntima de la vida de Taylor Swift mientras su gira acaparaba los titulares en la prensa y emocionaba a fans de todo el mundo.
Millones de swifties de todo el mundo se comen las uñas ante el último estreno de vuestra estrella preferida: Taylor Swift: The end of an era es mucho más que la despedida a una de las etapas más icónicas de la cantante estadounidense.
Es un documental de varios episodios en el que profundizamos como nunca antes en su carrera y en una gira con la que ha recorrido todos los continentes.
Taylor Swift: The end of an era es un documental dividido en 6 episodios (dura en total unas 4 horas) que mostrará el detrás de la escena de la gira The Eras Tour, una de las más importantes y exitosas de toda la historia.
Un show de más de tres horas de duración con el que incluso visitó la ciudad de Madrid, además de recorrer los 5 continentes y decenas de países, haciendo un repaso a su carrera al completo.
Disney Plus: de qué trata la serie documental Taylor Swift: The end of an era
La serie documental recoge el último show de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, ofreciendo una experiencia inmersiva del concierto completo. Incluye todo el repertorio del álbum The Tortured Poets Department incorporado tras su lanzamiento en 2024, mostrando la evolución artística de la cantante y su conexión con el público.
Con luces, coreografías y muchas emociones, la película permite revivir cada momento del show, celebrando la pasión y la creatividad que caracterizan a una de las giras más icónicas de la música contemporánea.
Disney Plus: reparto de la serie documental Taylor Swift: The end of an era
- Taylor Swift
- Gracie Abrams
- Sabrina Carpenter
- Ed Sheeran
- Florence Welch
Tráiler de la serie documental Taylor Swift: The end of an era