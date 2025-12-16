Taylor Swift acaba de estrenar su serie documental y ya es un éxito mundial

Taylor Swift: The end of an era es un documental dividido en 6 episodios (dura en total unas 4 horas) que mostrará el detrás de la escena de la gira The Eras Tour, una de las más importantes y exitosas de toda la historia.

Un show de más de tres horas de duración con el que incluso visitó la ciudad de Madrid, además de recorrer los 5 continentes y decenas de países, haciendo un repaso a su carrera al completo.

Disney Plus: de qué trata la serie documental Taylor Swift: The end of an era

La serie documental recoge el último show de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, ofreciendo una experiencia inmersiva del concierto completo. Incluye todo el repertorio del álbum The Tortured Poets Department incorporado tras su lanzamiento en 2024, mostrando la evolución artística de la cantante y su conexión con el público.

taylor Estreno mundial. Taylor Swift acaba de lanzar su serie documental Taylor Swift, The Eras Tour por Disney Plus.

Con luces, coreografías y muchas emociones, la película permite revivir cada momento del show, celebrando la pasión y la creatividad que caracterizan a una de las giras más icónicas de la música contemporánea.

Disney Plus: reparto de la serie documental Taylor Swift: The end of an era

Taylor Swift

Gracie Abrams

Sabrina Carpenter

Ed Sheeran

Florence Welch

Tráiler de la serie documental Taylor Swift: The end of an era