El día en que Pappo se animó a actuar en la ficción argentina: lo nominaron a un Martín Fierro

Si bien su rol en "Carola Cassini" no era el protagónico, Pappo llegó a ser nominado en los premios Martín Fierro como Actor Revelación. "Yo no puedo ser fashion nunca. Si soy una bestia. Hasta que me quisieron dar un Martín Fierro. ¡Son una payasada!", reveló el cantante en una ocasión.

Malena Solda, una de las actrices de "Carola Cassini" asegura que una vez Pappo se ofreció a llevarla a su casa pero antes pasó "por la farmacia y a visitar a su mamá".

Federico D’Elia siempre recuerda con cariño y sonrisas el primer día de grabación. "Grabábamos en el autódromo. Estábamos citados a las 9 de la mañana, Adrián había ido a ver la grabación, y Pappo no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Habrá aparecido a las doce, la una. Adrián se le acerca, estábamos tres o cuatro ahí con él y le dice '¿Pero qué te pasó?', y él le responde, '¿Y qué querés, Adrián?, me levanté, fui a agarrar el auto pero se transformó en una planta carnívora y no me dejó acercar'. Adrián -no me olvidó más, me miró y me decía, '¿Y qué le digo a una persona que me dice esto?'. Fue un personaje lindo de conocer, muy particular. Grabábamos en su taller y estábamos cerca de la casa de la mamá, todo el barrio lo conocía mucho. Fue un personaje lindo de conocer, muy particular".

Juan Palomino también recuerda con cariño a Pappo. El actor estaba atravesando un duro momento personal, ya que su familia se había vuelvo a Perú, y el cantante lo notaba solo. El rockero le decía que le hacía falta una familia y lo invitaba a su casa. Se hicieron inseparables, tanto que el actor le propuso que fuera el padrino de su hijo, Aaron.

Incluso Pappo le pidió casamiento a Araceli González. "Quiero casarme con vos, Gallega (apodo que González tenía en Pol-ka) porque Toto tiene que tener un padre, yo quiero llevarlo y que conozca los autos y que sea fierrero", le dijo el rockero.