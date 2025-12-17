Qué es realmente Pennywise, el terrorífico payaso de Stephen King

Esta inquietante dualidad entre la supuesta inocencia de un payaso y la monstruosidad que se escondía bajo el disfraz impactó profundamente la cultura popular y, por extensión, la narrativa de King. La fobia generalizada a los payasos —la coulrofobia— se exacerbó tras los crímenes de este asesino. El personaje de Pennywise encarna esta aprensión: una figura que, por definición, debería ser alegre y cercana, pero que oculta una sed de maldad insaciable. No obstante, la influencia de Gacy representa solo una parte de la leyenda de Pennywise. El propio Stephen King ha reconocido en diversas ocasiones que su propio miedo a los payasos se originó en su infancia. El maquillaje excesivo y las sonrisas forzadas de estas figuras habitan un terreno ambiguo entre lo humano y lo grotesco, ambigüedad que los convierte en un recurso tan eficaz en el género de terror.

La verdadera esencia de It, el payaso maldito

En la novela It, Stephen King presenta la localidad de Derry, un lugar marcado por misteriosas desapariciones de niños. Es allí donde Pennywise —o más precisamente, It— se manifiesta. La obra revela que Pennywise es mucho más que un simple payaso maldito: se trata de una entidad primigenia y maligna que cambia de forma para atraer a sus víctimas.

La naturaleza de It es considerablemente más compleja que la de un antagonista disfrazado. Esta entidad es descrita como una especie de monstruo cósmico, originario de otro universo, que se nutre del miedo. It tiene la capacidad de transformarse en el peor temor de cada individuo, lo que lo convierte en un adversario formidable. En el contexto de los niños de Derry, el miedo más generalizado toma la forma de Pennywise.

La estructura narrativa de la novela utiliza dos líneas temporales —los protagonistas como niños en los años 50 y luego como adultos en los 80— para ilustrar la evolución del terror y cómo los traumas de la niñez persisten a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, Pennywise representa una amenaza tanto física como psicológica, siendo el enfrentamiento con los miedos internos la única vía para derrotarlo.

forma verdadera La verdadera forma del payaso en los libros es muy diferente que en el cine.

Las adaptaciones y el futuro con Bienvenidos a Derry

A pesar del éxito editorial de Stephen King, fueron las adaptaciones audiovisuales las que cimentaron a Pennywise como un auténtico ícono del terror. La primera aparición del peligroso payaso en pantalla ocurrió en 1990 con una miniserie televisiva. Tim Curry dio vida a Pennywise con una actuación memorable que fusionaba una actitud casi burlesca con momentos de pura perversidad. Esta interpretación se estableció como un referente esencial para los seguidores del género durante años.

Posteriormente, la adaptación cinematográfica de 2017, dirigida por Andy Muschietti, revitalizó el pavor hacia Pennywise para una nueva generación. Bill Skarsgård asumió el papel, ofreciendo una representación más siniestra que su predecesor. Mientras la versión de Curry se inclinaba hacia lo burlón, la de Skarsgård enfatizó lo inhumano, con movimientos impredecibles y una constante expresión de peligro. Los avanzados efectos visuales permitieron a Muschietti exponer la verdadera esencia de It de una manera que la producción de 1990 no pudo.

El éxito tanto de la película de 2017 como de su secuela en 2019 reafirmó a Pennywise como una figura de culto dentro del cine de terror. Además, la serie precuela, titulada Bienvenidos a Derry, tendrá una segunda temporada que se estrenará en los próximos años, y promete contar más acerca de este siniestro personaje.