Welcome To Derry: la serie de HBO Max rompe con todo lo hecho por Stephen King

Welcome To Derry: la serie de HBO rompe con todo lo hecho por Stephen King

Para empezar, hay que aplaudir la conexión con el multiverso de Stephen King que se ha encargado de hacer la serie de HBO a lo largo de sus capítulos. Pero, no es lo único. La historia de los militares buscando usar a It como arma contra la Unión Soviética sonaba inverosímil, hasta que en el capítulo 7 se reveló que la idea era liberarlo en el propio territorio de Estados Unidos para llevar miedo y así controlar a la población. Una vuelta muy al estilo Stephen King.

Ni hablar de lo que fue el primer capítulo, en el que la serie hace que el público se encariñe de un grupo de niños que muere salvajemente. Otra carta que suele usar Stephen King. Basta recordar los primeros capítulos de Mr. Mercedes.

Pero el gran desafío de la serie vendrá en el último capítulo. Esto se debe a que ya se mostró la masacre de Black Spot. En teoría, It, luego de la masacre, para a hibernar durante 27 años, que es cuando enfrenta al Club de los Perdedores, que lo vencen por primera vez. Sin embargo, el séptimo capítulo de la serie, mostró que una vez que los militares destruyen uno de los pilares que mantiene a It encerrado en un área específica, este puede escapar de ese lugar.

Para el último capítulo de esta primera temporada, y que será el cierre de la historia de It en 1962, todo lo que se muestre será nuevo, inédito e irá mucho más allá de lo que Stephen King mostró en su libro. Después quedará esperar las anunciadas segunda y tercera temporada, que muestra las anteriores apariciones de It en Derry y allí, tal vez se profundice aún más, en el verdadero payaso Pennywise, el que es devorado por It, quien toma su aspecto para atraer a los niños y que le sirvan de alimento, algo que también HBO se encargó de mostrar en su serie.