HBO y todos los estrenos que llegarán en el 2026 a la plataforma

La segunda temporada de esta serie basada en la novela de Laura Esquivel llegará en el 15 de febrero de 2026 a HBO. En la misma veremos el desenlace de la historia de Tita con Pedro Muzquiz.

Dune: Prophecy

Si eres fanático/a de "Dune", debes saber que en 2026 llega a HBO la segunda temporada de "Dune: Prophecy", la cual contará con un total de 8 episodios.

El caballero de los siete Reinos

Los fanáticos de "Game of Thrones" ya no aguantan la ansiedad, ya que en 2026 llegará "El caballero de los siete Reinos", una serie que ampliará el universo creado por George R.R. Martin. También se confirmó que la temporada 2 de esta serie se estrenará en 2027.

Euphoria

Después de varios años de espera, en 2026 se estrenará la tercera temporada de "Euphoria". Esta nueva temporada contará con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo y la incorporación de nuevos talentos como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne y Eli Roth.

Linternas

Si eres fan de DC Comics, entonces "Linternas" es la serie que estás esperando. Se estrenará en el tercer trimestre de 2026.

Margarita

Tanto la temporada 2 como la 3 de la serie argentina "Margarita" llegarán a la pantalla de HBO en el 2026.

La casa del Dragón

La tercera temporada de "La casa del Dragón" llegará a mediados del 2026 a HBO, y la misma promete muchas batallas épicas. Mientras que la temporada 4 ya está confirmada para el 2028.

Los colorado

Después de éxito que tuvo la serie de Chespirito, llegará en el 2026 a HBO la serie animada "Los colorados", la cual está inspirada en El Chapulín Colorado.

The Pitt

Luego de que la primera temporada arrasara en los premios Emmy, HBO ya confirmó que el 9 de enero del 2026 se estrenará la segunda temporada de "The Pitt".