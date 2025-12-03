En la actualidad, las ficciones históricas y las miniseries de época viven su mejor momento y Prime Video tiene varias alternativas para que agregues en tu lista de favoritos. En esta oportunidad, traemos como recomendación una serie que se estrenó recientemente y es una adaptación a una famosa novela.
Prime Video y la miniserie que explora una historia prohibida en las esferas del poder
La miniserie tiene seis episodios y es una precuela de la famosa película sobre los juegos de poder. Es original de HBO Max, pero se puede ver en Prime Video
La miniserie en cuestión es La marquesa de Merteuil, un drama de época francés que es una adaptación de la novela Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos, de 1782, y que cada viernes hasta el 19 de diciembre traerá un episodio de 50 minutos aproximadamente.
Prime Video: ¿de qué se trata?
"Tras la traición de un noble, Isabelle emprende un imparable ascenso de huérfana a marquesa mientras busca venganza", revela la descripción oficial de Prime Video.
Para ser la heroína de su propia vida, destrozará la de los demás. La joven Isabelle de Merteuil, humillada por Valmont, pierde su honor y su rango. Embriagada por la ira, se embarca en un vertiginoso ascenso, desafiando toda moralidad y todo poder, desde el submundo libertino hasta la corte de Luis XV. Al final de su lucha por la libertad, le espera una desgarradora decisión: entre el amor y la venganza.
Guiada por la influyente y enigmática Madame de Rosemonde, Merteuil se adentra en los círculos más exclusivos de la sociedad parisina, donde la crueldad y el lujo se entremezclan. A través de una serie de intrigas y alianzas, la joven logra hacerse con el título de marquesa y comienza a desplegar su talento para la manipulación y el engaño, aunque debe enfrentarse a sus propios sentimientos contradictorios hacia Valmont, que oscila entre aliado y adversario.
Tráiler
Reparto
- Anamaria Vartolomei como Isabelle de Merteuil.
- Diane Kruger interpreta a Madame de Rosemonde.
- Vincent Lacoste como el vizconde de Valmont.
- Lucas Bravo es el conde de Gercourt.
- Noée Abita como Madame de Tourvel.
- Julien de Saint-Jean interpreta a Louis de Germain.